Sadettin Saran kimdir

Emina Jahovic'e benzediği iddia edilen bir kadınla sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan ünlü iş insanı Saadettin Saran vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Sadettin Saran'ın biyografisi ve hakkında merak edilenler...

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Medya, Online, hizmet, Yayıncılık, Havacılık, Savunma, Enerji ve Turizm sektörlerinde faaliyet gösteren, SARAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Sadettin SARAN, 1987 yılında, ABD’deki Kentucky Üniversitesi’nden, Makine Mühendisliği dalında masterini de alarak mezun olmuş ve Arkansas’ ın Little Rock kentindeki Ensco Environmental Services şirketinde Teknik Destek Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Sadettin Saran, 1988 yılında Türkiye’ ye gelmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev almıştır. 1989 yılında SARAN International şirketini kuran Sadettin Saran, bu şirketiyle, Lockheed Martin, Raytheon International, ESPN, Geest Inc.gibi dünya devlerinin Türkiye temsilciliklerini üstlenmiştir.

Sadettin Saran 1990-1995 yılları arasında, Martin Marietta şirketinin Ankara ofisinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Sadettin Saran, kısa bir süre sonra şirketin Genel Müdürlük görevine getirilmiştir.

1995 yılından sonra tam zamanlı olarak SARAN International’ın başına geçen Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkanı olarak on beş yıl içinde SARAN Holding’in giderek gelişmesini ve büyümesini sağlamıştır. 2013 yılı itibariyle SARAN Grup bünyesinde 30 firma vardır ve 3.000’e yakın çalışan istihdam edilmektedir.

Gençlik yıllarından bu yana iyi bir sporcu olan Sadettin Saran, ABD’ de eğitim gördüğü yıllarda Kentucky Üniversitesi Yüzme Takımı’nın kaptanlığını üstlenmiş ve arka arkaya iki yıl, “En Değerli Sporcu” seçilme başarısını göstermiştir. 1984 – 1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yapmıştır.

1964 doğumlu olan Sadettin Saran, evli ve bir kız çocuk babasıdır. İngilizce, İspanyolca ve orta derecede Almanca bilmektedir.

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