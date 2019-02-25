Ligde tarihinin en kötü günlerini geçiren ve 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde giren Fenerbahçe, 23. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak. Fenerbahçe'nin başında 5 yıl sonra derbiye çıkacak olan Ersun Yanal, 12 yıllık Beşiktaş galibiyeti hasretine son noktayı koymak isterken derbiye ince detaylarla çalıştı. Ersun Yanal ve ekibi, maçtan 3 puan beklerken takımı da ince detaylarla hazırladı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertlilere devre arasında transfer olan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Sadık Çiftpınar, Beşiktaş maçına da büyük bir azimle hazırlandı. Rakibin tüm hücum aksiyonlarına çalışan başarılı stoper, Burak Yılmaz’a göz açtırmamak için yoğun bir mesai harcıyor. Yıldız golcünün tüm özelliklerine hakim olmaya gayret eden Sadık, teknik heyetin hazırladığı oyuncunun videolarını izleyerek hata yapmadan derbiyi tamamlamayı hedefliyor.