Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSadık Han kimdir ve nereleri? KAZANDI! Sadık Han Londra Belediye Başkanı oldu
ABONE OL

Sadık Han kimdir ve nereli? KAZANDI! Sadık Han Londra Belediye Başkanı oldu

Sadık Han Londra Belediye Başkanı oldu. İkinci kez seçimi kazanan Kasım Han, zafer sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Londra Belediye Başkanı Kasım Han kimdir? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Sadık Han kimdir ve nereleri? KAZANDI! Sadık Han Londra Belediye Başkanı oldu

Londra Belediye Başkanı Sadık Han girdiği ikinci seçimi de kazandı. Yaşanan zaferin ardından tüm dünyada Sadık Han en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Londra Belediye Başkanı Sadık Han kimdir? İşte Sadık Han ile ilgili merak edilen detaylar....

İKİNCİ KEZ BAŞKAN OLDU

Başkentte yaklaşık 6 milyon seçmenin, belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için 6 Mayıs'ta sandık başına gittiği seçimin resmi sonuçları açıklandı.

İşçi Partisi ile iktidardaki Muhafazakar Parti'nin adaylarının arasında geçen yarışta, 1 milyon 206 bin 34 seçmenin oyunu alan İşçi Partisi adayı Sadık Han, güven tazeledi.

Han'ın en yakın rakibi Muhafazakar Parti adayı Shaun Bailey ise 977 bin 601 oyda kaldı.

SADIK HAN KİMDİR?

1970 yılının 8 Ekim gününde Tooting’de doğan Sadık Han, aslen Pakistanlıdır. Uzun yıllar Londra’da bulunan Tooting bölgesinde milletvekilliği yapan Sadık Han, 2016 yılında Londra Belediye Başkanı olmuştur.

İşçi Partisi’nden aday olan Sadık Han, Avrupa’da bulunan büyükşehirlerde belediye başkanı olan ilk Müslüman olmuştur. Sadık Han, Kuzey Londra Üniversitesi’nde Hukuk bölümünü bitirmiş bir süre avukatlık yapmış ve 1994’te Saadiya Ahmed ile evlenmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Husumetlisi baltayla saldırdı
GÜNDEMHusumetlisi baltayla saldırdı
İl il risk haritası 10 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Son dakika: 79 bin 186 kişiye kısıtlama cezası!
GÜNDEM79 bin 186 kişiye kısıtlama cezası!
10 Mayıs Marketler açıldı mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Zincir marketlerin çalışma saatleri ne?
GÜNDEMTam kapanma kısıtlamasında market çalışma saatleri!
65 yaş üstü yasaklar devam ediyor mu? 10 Mayıs 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi, seyahat izni var mı?
GÜNDEM65 yaş üstü bugün sokağa çıkabilir mi?
1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı! E-Devlet ile Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMPandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
KORKUNÇ! Son dakika: TIR'a arkadan çarptı! Bir aile yok oldu!
GÜNDEMTIR'a arkadan çarptı! Bir aile yok oldu!
SON DAKİKA! 'Kız kaçırma' çatışması: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM'Kız kaçırma' çatışması: 1 ölü, 1 yaralı
AİLEYE HAVALE! Son dakika: Genç kızdan tacizcinin ailesine: "Oğlunuza sahip çıkın!"
GÜNDEMGenç kızdan tacizcinin ailesine: "Oğlunuza sahip ...
SON DAKİKA: Domuza çarpıp, takla attı: 6 yaralı - Haberler
GÜNDEMDomuza çarpıp, takla attı: 6 yaralı