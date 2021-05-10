Sadık Han kimdir ve nereleri? KAZANDI! Sadık Han Londra Belediye Başkanı oldu

Londra Belediye Başkanı Sadık Han girdiği ikinci seçimi de kazandı. Yaşanan zaferin ardından tüm dünyada Sadık Han en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Londra Belediye Başkanı Sadık Han kimdir? İşte Sadık Han ile ilgili merak edilen detaylar....

İKİNCİ KEZ BAŞKAN OLDU

Başkentte yaklaşık 6 milyon seçmenin, belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için 6 Mayıs'ta sandık başına gittiği seçimin resmi sonuçları açıklandı.

İşçi Partisi ile iktidardaki Muhafazakar Parti'nin adaylarının arasında geçen yarışta, 1 milyon 206 bin 34 seçmenin oyunu alan İşçi Partisi adayı Sadık Han, güven tazeledi.

Han'ın en yakın rakibi Muhafazakar Parti adayı Shaun Bailey ise 977 bin 601 oyda kaldı.

SADIK HAN KİMDİR?

1970 yılının 8 Ekim gününde Tooting’de doğan Sadık Han, aslen Pakistanlıdır. Uzun yıllar Londra’da bulunan Tooting bölgesinde milletvekilliği yapan Sadık Han, 2016 yılında Londra Belediye Başkanı olmuştur.

İşçi Partisi’nden aday olan Sadık Han, Avrupa’da bulunan büyükşehirlerde belediye başkanı olan ilk Müslüman olmuştur. Sadık Han, Kuzey Londra Üniversitesi’nde Hukuk bölümünü bitirmiş bir süre avukatlık yapmış ve 1994’te Saadiya Ahmed ile evlenmiştir.