Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Orhan Gencebay şarkıları söylenecek. Orhan Gencebay ise bir sürpriz yapıp sahneye çıkacak. Ünlü komedyen Şafak Sezer de sohbetiyle izleyenlerle hoş dakikalar yaşatacak. Peki, Şafak Sezer nereli? Şafak Sezer kaç yaşında ve kimdir? İşte hakkında tüm merak edilenler...

ŞAFAK SEZER NERELİ, KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 de Ankara Sincan'da doğmuştur. Eskiden, Ankara Çinçin Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşıyordu. Annesi ev hanımı, babası Polat Sezer ilkokuldayken koroda şarkı söylermiş. Ortaokulu; lacivert ceket, gri pantolonu yok diye bırakıp eczanede çalışmaya başlamış. Şafak Sezer aslen Erzincan'lıdır.

Şafak Sezer'in Rahmetli babası Polat Sezer, Arif Sağ'ın siyasi danışmanıydı. Yani babasını sanat camiasında da tanırlardı. 18 yaşına geldiğinde işportacılık yapıyordu. Bir gün babası "Hazırlan seni Mehmet Karagöl'ün yanına götüreceğim" dedi. Mehmet Karagöl Ankara Halk Tiyatrosu'nun kurucularındandır. ona orada taklit yaptırdılar. Ve onu, "Eşeğin Gölgesi "adlı oyuYani Şafak Sezer tiyatroya eşek olarak başlamıştı.

İlk olarak 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosu'nda Haldun Taner'in 'Eşeğin Gölgesi' adlı oyunda eşek rolü ile sahneye çıktı. Daha sonra yine Ankara Halk Tiyatrosu'nda 'Devri Yalan', 'Başımızda Pak Bulut', 'Sen Bu Seçimi Unut', 'Saddam'ı Kim Öptü', 'Şirinler', 'Edi Büdü' ve 'Uzaylı Arif' adlı oyunlar ile Ankara Ekin Tiyatrosu'nda ise 'Biz Bu İhtilali Niye Yaptık', 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' adlı oyunlar ile seyirci karşısına çıktı.

Askerliğini İstanbul'da yaparken de türlü türlü hokkabazlıklar yaparmış.

Dario Fo'nun 'Yüzsüz' adlı oyunundan sonra İlk filmi olan ve 9 Eylül Üniversitesi'nin Sinema-TV bölümünün çektiği 'Bir Düğün Masalı' adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: 'Televizyon Çocuğu', 'Sıdıka', 'Baskül Ailesi', 'Dostlar Pasajı', 'Şafak Vakti' ve 'Reyting Hamdi'... 'Üçlü Oyun' filminden sonra sanatçı 'Vizontele' için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte rol aldı.

Askerliğinin bitmesine 60 gün kala birliğinden izin alıp, Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin çıkar mısın" adlı eğlence yarışmasına katılarak birinci olan Şafak Sezer; bundan sonra meşhur oldu.

Şafak Sezer, şimdiye kadar çevirdiği filmler ve diziler arasında en büyük ilgiyi "Kutsal Damacana" isimli filmle görmüş ve "2010 yılında "Kutsal Damacana 2" ile karşımıza çıkmıştır.

Bugüne kadar oyuncu olarak 20 TV dizisi, 18 sinema filmine imza atan Şafak Sezer, 'Kolpaçino Bomba' filmi için ilk kez yönetmen koltuğuna oturilmimi daha çekmedim. Öyle bir film yapacağım ki, tüm ödülleri toplayacağım" dedi hayatı boyunca hiç kitap okumadığını belirten Safak Sezer.

2008'de kurduğu "Su Film AŞ" adlı şirketin sahibidir. Esra Hanım ile evli olup iki kız çocuk babasıdır.

ŞAFAK SEZER FİLMLERİ