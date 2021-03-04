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Şafak Sezer nereli? Şafak Sezer kaç yaşında ve kimdir?

Şafak Sezer aslen nereli, kaç yaşında ve kimdir? Soruları Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması nedeniyle araştırılıyor. Oyuncu, senarist ve yönetmen olan Şafak Sezer merak ediliyor. Peki, Şafak Sezer nereli? Şafak Sezer kaç yaşında ve kimdir? İşte Şafak Sezer filmleri ve dizileri...

Şafak Sezer nereli? Şafak Sezer kaç yaşında ve kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Orhan Gencebay şarkıları söylenecek. Orhan Gencebay ise bir sürpriz yapıp sahneye çıkacak. Ünlü komedyen Şafak Sezer de sohbetiyle izleyenlerle hoş dakikalar yaşatacak. Peki, Şafak Sezer nereli? Şafak Sezer kaç yaşında ve kimdir? İşte hakkında tüm merak edilenler...

ŞAFAK SEZER NERELİ, KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Şafak Sezer, 10 Ekim 1970 de Ankara Sincan'da doğmuştur. Eskiden, Ankara Çinçin Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşıyordu. Annesi ev hanımı, babası Polat Sezer ilkokuldayken koroda şarkı söylermiş. Ortaokulu; lacivert ceket, gri pantolonu yok diye bırakıp eczanede çalışmaya başlamış. Şafak Sezer aslen Erzincan'lıdır.

Şafak Sezer'in Rahmetli babası Polat Sezer, Arif Sağ'ın siyasi danışmanıydı. Yani babasını sanat camiasında da tanırlardı. 18 yaşına geldiğinde işportacılık yapıyordu. Bir gün babası "Hazırlan seni Mehmet Karagöl'ün yanına götüreceğim" dedi. Mehmet Karagöl Ankara Halk Tiyatrosu'nun kurucularındandır. ona orada taklit yaptırdılar. Ve onu, "Eşeğin Gölgesi "adlı oyuYani Şafak Sezer tiyatroya eşek olarak başlamıştı.

İlk olarak 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosu'nda Haldun Taner'in 'Eşeğin Gölgesi' adlı oyunda eşek rolü ile sahneye çıktı. Daha sonra yine Ankara Halk Tiyatrosu'nda 'Devri Yalan', 'Başımızda Pak Bulut', 'Sen Bu Seçimi Unut', 'Saddam'ı Kim Öptü', 'Şirinler', 'Edi Büdü' ve 'Uzaylı Arif' adlı oyunlar ile Ankara Ekin Tiyatrosu'nda ise 'Biz Bu İhtilali Niye Yaptık', 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' adlı oyunlar ile seyirci karşısına çıktı.

Askerliğini İstanbul'da yaparken de türlü türlü hokkabazlıklar yaparmış.

Dario Fo'nun 'Yüzsüz' adlı oyunundan sonra İlk filmi olan ve 9 Eylül Üniversitesi'nin Sinema-TV bölümünün çektiği 'Bir Düğün Masalı' adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: 'Televizyon Çocuğu', 'Sıdıka', 'Baskül Ailesi', 'Dostlar Pasajı', 'Şafak Vakti' ve 'Reyting Hamdi'... 'Üçlü Oyun' filminden sonra sanatçı 'Vizontele' için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte rol aldı.

Askerliğinin bitmesine 60 gün kala birliğinden izin alıp, Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin çıkar mısın" adlı eğlence yarışmasına katılarak birinci olan Şafak Sezer; bundan sonra meşhur oldu.

Şafak Sezer, şimdiye kadar çevirdiği filmler ve diziler arasında en büyük ilgiyi "Kutsal Damacana" isimli filmle görmüş ve "2010 yılında "Kutsal Damacana 2" ile karşımıza çıkmıştır.

Bugüne kadar oyuncu olarak 20 TV dizisi, 18 sinema filmine imza atan Şafak Sezer, 'Kolpaçino Bomba' filmi için ilk kez yönetmen koltuğuna oturilmimi daha çekmedim. Öyle bir film yapacağım ki, tüm ödülleri toplayacağım" dedi hayatı boyunca hiç kitap okumadığını belirten Safak Sezer.

2008'de kurduğu "Su Film AŞ" adlı şirketin sahibidir. Esra Hanım ile evli olup iki kız çocuk babasıdır.

ŞAFAK SEZER FİLMLERİ

Dizi ve Film
YılFilmRolNotlar
1993Bir Düğün MasalıAvukat Adnan
1996Televizyon ÇocuğuKonuk oyuncu
1997Baskül AilesiMaşallah
1997Dostlar PasajıYıldırım
1997Komşu KomşuKonuk oyuncu
1997SıdıkaKenar
1997Şafak VaktiKonuk oyuncu
2000VizonteleVeliFilm
2000OyunbozanPolisFilm
2000Reyting HamdiŞafak
2001Bu Film Bitmez
2002ZalimKonuk oyuncu
2002Rus GelinÖkkeşFilm
2002Ekmek TeknesiBahtiyar
2003Hababam Sınıfı MerhabaErcümentFilm
2004G.O.R.A.KunaFilm
2004Hababam Sınıfı AskerdeErcümentFilm
2004Simbiyotik
2004Altın KafesFuzili
2005Hababam Sınıfı Üç BuçukErcümentFilm
2005Maskeli Beşler İntikam PeşindeTezcanFilm
2005Bendeniz AyselAslan
2006Ah Polis OlsamRıfat
2006Maskeli Beşler: IrakTezcanFilm
2007Düş YakamdanSüleyman
2007Kutsal DamacanaFikretFilm
2007Fesupanallah
2008Maskeli Beşler: KıbrısTezcanFilm
2008Yaşar Ne Yaşar Ne YaşamazYaşar YaşamazTelevizyon Filmi
2008Kadri'nin Götürdüğü Yere GitKadri
2009Aynadaki DüşmanÇelebi
2009KolpaçinoÖzgürFilm
2009Kutsal Damacana 2: İtmenFikretFilm
2009Hanımeli SokağıRamazan
2010Türk MalıErman KuzuDizi
2010Memlekette Demokrasi VarJandarma
2011Kolpaçino: BombaÖzgürFilm
2011Alemin KıralıAslan KıralDizi
2013G.D.O. KaraKediGürkanFilm
2013AltındağlıEkrem Altındağlı
2014Ah Polis Olsam Yeniden
2014-2015Şimdi Onlar DüşünsünAziz Keklik
2016Kolpaçino 3. DevreFilm
2016Bir Baba Hindu
2016El Değmemiş Aşk
2017KetenpereKalender
2018Gürbüz: Hadi Allah'a EmanetHamit
2018GöktaşıMuhtarFilm
2019Yalan DolanKablo

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