Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şafak Sezer, 'Kolpaçino 4' adlı filminin çalışmalarına başladı. Sezer, Etiler'de Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Abidin Yerebakan, Serkan Şengül ve Polat Yağcı ile beraber yemek yedi.

YENİ FİLMİNİ İZLEYİCİLERİYLE ÇEKECEK

'Kolpaçino 4' ekibi yemek sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sezer, gazetecilere, 'Kutsal Damacana 4' bileti ve telefon numarasını yollayan izleyicilerimiz arasından 100 kişi bizimle beraber 'Kolpaçino 4' filminde bir anı olarak oynama fırsatı elde edecek" açıklamasında bulundu.