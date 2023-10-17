Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Safir Yaman öldü mü, ölecek mi? Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül diziden ayrılıyor mu?

        Safir Yaman öldü mü? Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül diziden ayrılıyor mu?

        ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisinin 7. bölümüne Yaman'ın kaza yaptığı anlar damga vurdu. Yaşanan gelişmenin ardından "Safir Yaman öldü mü, Burak Berkay Akgül diziden ayrılacak mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, Safir Yaman'ın akıbetine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Safir dizisinin başrol oyuncularından biri olan Burak Berkay Akgül'ün hayat verdiği Yaman karakteri 7. bölümde trafik kazası geçirdi. Gözyaşlarının sel olduğu son bölümün ardından dizinin izleyicileri "Safir Yaman öldü mü, yaşayacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        2

        SAFİR YAMAN ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ?

        Safir dizisinin 7. bölümünde; Yaman, arabayla giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapıyor. Hastaneye kaldırılan Yaman'ın bilincinin yerinde olmadığı görülürken Feraye gözyaşlarına boğuldu.

        3

        Yeni bölüm fragmanında ise Yaman'ın ameliyata alındığı anlar damga vurdu. Doktorların 'Hastayı kaybediyoruz!' demesi korku yarattı.

        4

        SAFİR YAMAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

        Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli olmadı. Yaman'ın akıbetinin haftaya yayınlanacak 8. bölümde belli olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı