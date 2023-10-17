Safir Yaman öldü mü, ölecek mi? Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül diziden ayrılıyor mu?

Safir Yaman öldü mü, ölecek mi? Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül diziden ayrılıyor mu?

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Safir dizisinin başrol oyuncularından biri olan Burak Berkay Akgül'ün hayat verdiği Yaman karakteri 7. bölümde trafik kazası geçirdi. Gözyaşlarının sel olduğu son bölümün ardından dizinin izleyicileri "Safir Yaman öldü mü, yaşayacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar...