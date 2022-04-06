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Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında ve nereli?

Safiye Soyman Faik Öztürk çifti İBO Show programına katılması nedeniyle gündemde. İzleyiciler Safiye Soyman kimdir? Sorusuna yanıt arıyorlar. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. İşte Safiye Soyman hayatı hakkında merak edilenler...

Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Safiye Soyman kaç kez evlendi?

Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Soruları bu akşam yayınlanacak İbo Show'a konuk olmasının ardından merak edilmeye başlandı. İzleyiciler Safiye Soyman'ın hayatı ile ilgili tüm bilgileri merak ediyor. İşte Safiye Soyman hayatı hakkında merak edilen detaylar...

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 tarihinde Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

SAFİYE SOYMAN VE FAİK ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.

SAFİYE SOYMAN EVLİLİKLERİ

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

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