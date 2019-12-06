AA

Çorum'da ağrıları nedeniyle hastaneye giden 60 yaşındaki Kadın Yaşar'a "akut kolesistit" teşhisi konuldu. Hasta, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aziz Cengiz tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın safra kesesinde irili ufaklı 3 bin 765 taş bulunduğu belirlendi.

AA'nın haberine göre; Yaşar, üç saat süren operasyonla safra kesesindeki taşlardan kurtuldu.

"ÇIKAN TAŞLAR 4 PERSONEL TARAFINDAN 1 SAATTE SAYILABİLDİ"

Op. Dr. Cengiz, yaptığı açıklamada, ilk kez bir hastanın safra kesesinden bu kadar taş çıktığına şahit olduğunu belirterek, "Safra kesesini çıkarttığımızda içinde binlerce taşın olduğunu gördük. Uzun süren ameliyatın ardından safra kesesinden toplam 3 bin 765 taş çıkardık. Çıkan taşlar 4 personel tarafından bir saatte sayılabildi. Hastamız şu an çok iyi durumda" dedi.