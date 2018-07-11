Sagan Tosu - Tokushima Vortis rakamlar

Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur heyecanı devam ediyor. Sagan Tosu, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Tokushima Vortis takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Sagan Tosu, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tokushima Vortis, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 528 kodlu maçı oynayanlar; Sagan Tosu galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Tokushima Vortis galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sagan Tosu önceki hafta Tokushima Vortis mücadelesinde 5-0 kazandı.

Tokushima Vortis ise Sagan Tosu maçında 5-0 yenildi.