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SAĞANAK GELİYOR! Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! 7 Mart Hava Durumu

Hava durumu 7 Mart Pazar yani haftanın son gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki, hava durumu nasıl? İstanbul'daki sıcak hava yerini pazartesi günü yağmurlu bir havaya bırakacak. Meteoroloji'den ise bazı iller için uyarı geldi. İşte 7 Mart hava durumu raporu...

SAĞANAK GELİYOR! Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı! 7 Mart Hava Durumu

Hava durumu bugün nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Mart hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından cevabını buldu. İşte 7 Mart hava durumu raporunun detayları...

HAVA DURUMU 7 MART

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ( Muğla ve Denizli dışında),Karadeniz, Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 14
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kar yağışlı 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 18

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