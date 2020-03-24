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Fatih Altaylı'ya önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği noktayı anlattı. Günde 3 bin kişinin testini yapacaklarını söyleyen Bakan Koca, Türkiye'nin Çin'den satın aldığı testlerle, Amerika'ya satılan testlerin aynı olmadığını belirtti. Koca ayrıca 3 ayrı viral ilacın hastaların tedavisinde kullanılacağını belirtti.

İşte Altaylı'nın Bakan Koca'yla yaptığı görüşmeden aktardıkları:

Programdan çok kısa süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile uzun bir görüşmem oldu. Hemen onunla ilgili birkaç şey aktarmak istiyorum. Bazı yanlış bilgiler dolaşıyordu ortalıkta. Biliyorsunuz Türkiye, Çin'den bir grup test aldı. Bu testleri niye alıyorsunuz diye eleştiri konusu olmuştu. Türkiye kendi testlerini Amerika'ya sattı denildi. Bu çok doğru değil. Ben biliyordum ama sayın Bakan arayıp anlatınca daha detayına hakim olduk. Türkiye'nin elinde yeterince test var. Çin'den alınan testlerin, Türkiye'nin elinde bulunduğu testlerle alakası yok. Sattığımız testlerin aynısından almadık Çin'den. Sattığımız testler PCR testleri. Bunları Türkiye kendi üretiyor. Pek çok üretiyor. 5 firmamız üretiyor. Aylık 2 milyona yaklaşan üretim kapasitemiz var. Bunu sayın Bakan da teyit etti.

"ÇİN'DEN ALINAN TESTLER SATTIKLARIMIZ DEĞİL"

Çin'den alınan testler PCR testleri değil. Hızlı test dedikleri testler. Çünkü PCR testleri yaklaşık 65-70 dakika arasında sonuç veriyor. Bir de bunun DNA üzerinden yapılan ön hazırlığı var. Bu hazırlık da yaklaşık 2,5 saat kadar sürünce bu testlerin sonuçlanması 4-4,5 saate kadar çıkabiliyor. Yeni alınan testlerde bu hazırlık süresi olmadığı için test çok daha hızlı. Yaklaşık 60 ila 90 dakika arasında sonuç alınabiliyor. Çin'den aldığımız testler bizim Amerika'ya sattığımız testler değil. Bunlar hızlı testler.

"GÜNLÜK TEST SAYISI 3 BİNE ÇIKARILABİLECEKK"

Bunun yansıra bir test grubu daha alındı. Bunlar da hızlı testler ancak bu hızlı testleri yapmak için yine bir PCR makinasına ihtiyaç var. Yeni alınan bir başka grup test ise yaklaşık 5 bin kadar alındı, bunlar ise mahrumiyet bölgesi diyebileceğimiz uzak vilayetlere gidecek ve burada PCR makinası olmadan bu testleri yapabilecekler. Bunlar hızlı bir biçimde sonuç verilebilsin diye alındı. Bunlara realtime testler deniyormuş. Sağlık Bakanı önümüzdeki günlerde bir Japon bilim heyetiyle buluşacak. Japonya testlerden daha başka noktalarda ağırlıklı çalışmalar yapmış. Sayın Bakan günlük test sayımızı 3 binler civarına çıkarmak üzere olduğunu söyledi. Ayrıca sayın Bakan bu testlerin üniversitelerde çok az sayıda yapıldığını, halkın üniversitelere gitmediğini, üniversitelerin günde 30-35 civarında test yaptığını belirtti. Üniversitelerde kapasite ve alet edevat olduğunu, test kitlerinin olduğunu söyledi ve hızlandırılabileceğini belirtti sayın Bakan.

"3 ADET VİRAL İLAÇ HASTALARA VERİLECEK"

Bazı ilaçlar karaborsaya düştü, bazıları Bakanlık tarafından kaldırıldı. Bakanlık tarafından 500 bin kutu satın alındığını, ihtiyaç duyulan birimlerine ücretsiz olarak yollanacağını ancak kontrolsüz olarak kullanımın mümkün olmadığını söyledi. Ayrıca bakan 3 ayrı viral ilacın elde çok miktarda olduğunu ve yoğun bakım hastalarında kullanılacağını söyledi. 130 adet ecmo cihazı olduğunu, bunların kitleriyle ilgili sıkıntı olmadığını, o noktaya gelmiş hastalarının ecmo hastalarının bağlanabilecek olanaklarının oluşturduğunu belirtti.