AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, CNN International televizyonunun 3 Mayıs'taki yayınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Söz konusu programa ait görüntüyü de paylaşan Koca, "CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı." ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

İSTİKLAL CADDESİ YORUMU

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa ilişkin de bir paylaşımda bulundu.

AA'nın haberine göre; paylaşımında söz konusu kalabalığın fotoğrafına da yer veren Koca, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." uyarılarında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

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