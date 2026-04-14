Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama Kura çekimi ne zaman, nerede yapılacak? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimine göre başvuru süreci 16–25 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Adaylar, kura çekiminin nerede yapılacağını ve hangi kadrolara yerleştirme yapılacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak, hangi branşlarda atama olacak? İşte tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı atama takvimine göre, İlk Defa ve Yeniden Atama Kura çekimi 15 Nisan tarihinde yapılacak.
KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi yeri ve saati yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI TAKVİMİ
İtiraz sonuçlarının ilanı: 14 Nisan 2026
Kura çekimi: 15 Nisan 2026
Atamaya esas belgelerin teslimi için son tarih: 30 Nisan 2026 saat 18.00
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI HANGİ KADROLAR İÇİN YAPILACAK?
Yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı ataması şu meslek gruplarını kapsıyor:
Uzman doktor
Doktor
Uzman diş doktoru
Diş doktoru
Uzman eczacı
Eczacı
Bu kadrolara yapılacak yerleştirmeler, ilgili mevzuat kapsamında bilgisayar ortamında noter huzurunda kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.