Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama Kura çekimi ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimine göre başvuru süreci 16–25 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Adaylar, kura çekiminin nerede yapılacağını ve hangi kadrolara yerleştirme yapılacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak, hangi branşlarda atama olacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 12:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için başvuru süreci 16–25 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adayların dikkati kura çekimi tarihine çevrildi. Kura sürecine ilişkin ayrıntıların, bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda “Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman, nerede, saat kaçta gerçekleşecek, hangi kadroları kapsayacak?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 2026 yılı atama takvimine göre, İlk Defa ve Yeniden Atama Kura çekimi 15 Nisan tarihinde yapılacak.

        3

        KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

        Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi yeri ve saati yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI TAKVİMİ

        İtiraz sonuçlarının ilanı: 14 Nisan 2026

        Kura çekimi: 15 Nisan 2026

        Atamaya esas belgelerin teslimi için son tarih: 30 Nisan 2026 saat 18.00

        5

        SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI HANGİ KADROLAR İÇİN YAPILACAK?

        Yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı ataması şu meslek gruplarını kapsıyor:

        Uzman doktor

        Doktor

        Uzman diş doktoru

        Diş doktoru

        Uzman eczacı

        Eczacı

        Bu kadrolara yapılacak yerleştirmeler, ilgili mevzuat kapsamında bilgisayar ortamında noter huzurunda kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
