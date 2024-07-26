Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı izle: 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası canlı gerçekleşecek. Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak olan kura çekimi sonrası Sağlık Bakanlığı iller arası kura çekimi sonuçları sorgulanacak. Bu sene haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran 2024 itibariyle başlarken gözler iller arası yer değiştirme kura çekimine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı iller arası kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair detaylar
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Tayin sonuçları yine aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresinde olacak. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile isim listesi sorgulama ekranı...
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekim yeri ve saati yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları aynı gün https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İller arası tayin sonuçları, kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih olan 26 Temmuz 2024 Cuma günü Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.