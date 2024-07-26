Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı izle: YHGM 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı izle: 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası canlı gerçekleşecek. Noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak olan kura çekimi sonrası Sağlık Bakanlığı iller arası kura çekimi sonuçları sorgulanacak. Bu sene haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran 2024 itibariyle başlarken gözler iller arası yer değiştirme kura çekimine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı iller arası kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Tayin sonuçları yine aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresinde olacak. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile isim listesi sorgulama ekranı...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

        Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekim yeri ve saati yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN KURA CANLI İZLE EKRANI

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları aynı gün https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle ilan edilecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İller arası tayin sonuçları, kura çekiminin gerçekleştirileceği tarih olan 26 Temmuz 2024 Cuma günü Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!