Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama! 6-7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle

Sağlık Bakanlığı kura çekimi, bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 10 bin personel ve sürekli işçi alımı için devam ediyor. 21 Mart tarihinde sona eren Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularının ardından binlerce adayın gözü Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına çevrildi. İşte, 6-7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…

  • 01
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi YouTube canlı yayın izle! 6-7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    Sağlık Bakanlığı içşi alımı başvuruları 15 ile 21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru yapan binlerce aday büyük bir heyecanla kura çekimi sonuçlarını araştırıyor.  Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak 10 bin işçi alımı için dün noter huzurunda başlayan Sağlık Bakanlığı kura çekimi bugün de devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılıyor? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi YouTube canlı yayın izleme ekranı…
  • 02
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi YouTube canlı yayın izle! 6-7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    İLK GÜN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

    Sağlık Bakanlığı 10 bin personel kura çekimi Bakanlık bünyesinde Ankara'da saat 09.00'da başladı. Kura çekimi, 6 Nisan 18.00 itibarı ile sona erdi. Kura çekimi, 7 Nisan'da da devam edecek.
  • 03
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi YouTube canlı yayın izle! 6-7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi YouTube canlı yayın izle! 6-7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir. Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.

    Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

    KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi YouTube canlı yayın izle! 6-7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
  • 06
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi YouTube canlı yayın izle! 6-7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

    06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
  • 07
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi YouTube canlı yayın izle! 6-7 Nisan Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama!

    07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

    Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.