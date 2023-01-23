SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" açıklamalarında bulundu.

15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşmak üzere toplam 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamaları için henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konuya dair son gelişmeler açıklanınca haberimize eklenecektir.