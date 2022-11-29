Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve bin 183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi alımı yapılacağı kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, 28 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyenler "Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı...