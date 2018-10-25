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Türkiye İş Kurumu İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listeleri belli olduğu duyuruldu. İlgili iki farklı liste bulunmaktadır. Listeleri aşağıdaki bağlantılardan mobil cihazınıza veya masaüstü bilgisayarınıza direk indirebilirsiniz.

Sağlık işçisi alımı başvuru sonucu kura tarihi ve diğer detaylar kılavuzda şu şekildeydi! İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı belirtildi.