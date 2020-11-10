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Sağlık Bakanlığı son dakika açıklama: Koronavirüs salgınında ağır hasta sayısı 3 bini geçti!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında son durumu paylaştı. Bugün 2529 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 87 hasta ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı son dakika açıklama: Koronavirüs salgınında ağır hasta sayısı 3 bini geçti!

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın.'' dedi.

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