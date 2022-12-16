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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama tavan ve taban puanları yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından önlisans, lisans, ve ortaöğretim KPSS Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 KPSS Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban ve tavan puanları detayları...

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  • Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları | Ortaöğretim, önlisans ve lisans 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama tavan ve taban puanları yayımlandı!

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama tavan ve taban puanları araştırmaları, KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hız kazandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu 28 Kasım'da yayımlanmış, tercih dönemi ise 5 Aralık tarihinde sona ermişti. İşte, KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı taban puanları...
  • Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları | Ortaöğretim, önlisans ve lisans 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama tavan ve taban puanları yayımlandı!

    SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM'nin yayınladığı duyuru şu şekilde; KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

    30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
  • Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları | Ortaöğretim, önlisans ve lisans 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama tavan ve taban puanları yayımlandı!

    31 BİN 183 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

    Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.
  • Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları | Ortaöğretim, önlisans ve lisans 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama tavan ve taban puanları yayımlandı!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUCU EKRANI
  • Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları | Ortaöğretim, önlisans ve lisans 2022 KPSS ile Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel atama tavan ve taban puanları yayımlandı!

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI

    KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları belli olurken ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme taban puanları açıklandı.

    KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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