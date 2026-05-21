Sağlık Bakanlığından Muğla'daki ikiz bebeklerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı, Muğla'da bir annenin dünyaya getirdiği ikiz bebeklerden birinin yurt dışına kaçırıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 19:42
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in gündeme getirdiği; Muğla’da bir annenin dünyaya getirdiği ikiz bebeklerden birinin yurt dışına kaçırıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştır. Konuyla ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilecektir" denildi.
