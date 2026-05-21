Sağlık Bakanlığından Muğla'daki ikiz bebeklerle ilgili açıklama

Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Eski kocası öldürmüş!

Konya'da, geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın, cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı 46 yaşındaki Münür Turhan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40'ın üzerinde suç kaydı olan Turhan'ın, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. (DHA)