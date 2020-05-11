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Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ile mobilite ihtiyacını karşılamak isteyenlere özel kiralama seçeneklerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek tarife kapsamında, tüm sağlık çalışanları günlük 90 TL’ye Toyota Corolla Hybrid seçeneği de dahil olmak üzere kilometre sınırı olmadan araç kiralayabiliyorlar.

Sağlık çalışanları ayrıca, kiraladıkları araçlara dezenfektasyon işlemi yapılmış bir şekilde ve ücretsiz olarak sunulan adrese teslim hizmetiyle erişim sağlayabiliyorlar.

Şirketin, toplu taşıma yerine özel araçla mobilite ihtiyacını karşılamak isteyenlere yönelik de 129 TL’den başlayan ücretsiz adrese teslim hizmetli kiralama hizmeti başlatttığı da kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, "Dünya ile birlikte ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgınına karşı mücadeleye verdiğimiz desteğimiz devam ediyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, zaruri hallerde evlerinden dışarı çıkmak durumunda kalan vatandaşlarımıza kilometre sınırlamaları olmaksızın sağladığımız özel kiralama şartlarımız talep görmeyi sürdürüyor. Hizmetlerimizle bundan sonrasında da tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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