Prof. Dr. Ceyhan'dan o kişilere BioNTech aşısı önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkSağlık çalışanlarına 3'üncü doz BioNTech önerisi - Haberler
ABONE OL

Sağlık çalışanlarına 3'üncü doz BioNTech önerisi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınında herkese 3'üncü doz aşı yapılmasını önermediklerini söyledi. Ceyhan, "Sağlık personeli yaptıkları iş açısından koronavirüs ile çok sık temas ettikleri, 2 doz Sinovac aşısı oldukları için 3'üncü doz Pfizer-BioNTech ile aşılanmalarını öneriyorum" dedi

Sağlık çalışanlarına 3'üncü doz BioNTech önerisi - Haberler
Prof. Dr. Ceyhan'dan o kişilere BioNTech aşısı önerisi
0:00 / 0:00
DHA

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 aşısında 'hatırlatma dozu' olarak uygulanması tartışılan 3'üncü dozla ilgili DHA'ya konuştu. Ceyhan, "Ben de dahil bütün sağlık personeline, 65 yaş üstüne ve bazı kronik hasta gruplarına Sinovac aşısı uygulandı ama şimdi görüyoruz ki bir süre geçtikten sonra Sinovac aşısına rağmen hastalanmalar oldukça sık görülüyor. Mesela; Pfizer-BioNTech aşısında bunu görmüyoruz. Onun için herkesin yeniden 3'üncü doz aşı olmasını önermiyoruz ama sağlık personeli, yaptıkları iş açısından koronavirüs ile çok sık temas ettikleri, 2 doz Sinovac aşısı oldukları için 3'üncü doz Pfizer-BioNTech aşısıyla aşılanmalarını ben de öneriyorum. Bunu Sağlık Bakanlığı'na öneri olarak da iletiyoruz. Yoksa genel topluma '3'üncü doz aşı yaptırın' şeklinde öneride bulunmak için henüz yeterli veri elimizde yok" dedi.

'BİLİMSEL YAYINLARA BAKSINLAR'

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüsün grip virüsü gibi toplumda dolaşıp dolaşmayacağının kimse tarafından henüz bilinmediğini de dile getirerek, şöyle konuştu: "Daha önceki koronavirüs salgınlarına baktığınız zaman SARS, MERS gibi floraya gelip her mevsim ya da kış mevsiminde yeniden bir hastalık oluşturmamışlar, bunlar tamamen insanlıktan çekilmişler. O yüzden 'Her yıl aşı olmak gereklidir' desek doğru olmaz, 'Gerekli değil' desek de doğru olmaz. Önce 'Bu virüs kalacak mı, gidecek mi' onu görmemiz lazım. Bunu 'Yıllık aşılama gerekir' diye genellikle firmaların sahipleri ve yetkilileri söylüyor. Ticari kaygı ile yapılan bir açıklama çünkü bu devam edecek aşı üretimine pazar bulmaya çalışıyorlar. Kesinlikle ne hekimlerimiz ne bilim insanlarımız ne de vatandaşlar bu tip açıklamalara güvenmesinler. Bilimsel yayımlara baksınlar. Yeteri kadar vaka üzerinde yapılmış, güvenilir çalışma sonuçları varsa zaten 'Tamam, uygundur' diyoruz ama eğer böyle veri yoksa firmanın açıklamasına güvenip de insanların durup dururken milyonlarca doz aşı satın alıp uygulaması zaten düşünülebilecek bir şey değil."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech uygulaması başladı
SAĞLIKAile sağlığı merkezlerinde BioNTech uygulaması ...
Covid-19'da pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı
SAĞLIKCovid-19'da pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı son ...
Kısıtlamalar tamamen kalkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı - Haberler
SAĞLIKKısıtlamalar tamamen kalkacak mı?
Mukormikoz hastalığı nedir? Mukormikoz hastalığı belirtileri nelerdir? Kara Mantar (Mukormikoz) hastalığı hakk
SAĞLIKMukormikoz hastalığı nedir?
Covid'e yakalanan kanser hastalarının mücadelesini Pirus zaferine benzetti - Haberler
SAĞLIKCovid'e yakalanan kanser hastalarının mücadelesini ...
Son dakika haberi Bilim Kurulu toplanıyor!
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor!
Korona'da yeni belirtiler! Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri neler?
SAĞLIKCovid'le ilgili korkutan itiraf: Tanıdığımızı ...
Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA: e-devlet, telefon ve MHRS aşı randevu ekranı
SAĞLIKCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Her 3 yetişkinden 1’inde var! Organlarda hasar bırakıyor - Haberler
SAĞLIKHer 3 yetişkinden 1’inde var! Organlarda hasar ...
Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
SAĞLIKSağlık çalışanlarına şiddet zirveye ulaştı