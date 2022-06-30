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Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma bitti mi 2022? Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı mı?

Yurt genelindeki binlerce sağlık çalışanına yakından ilgilendiren sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı ile ilgili son dakika gelişemeleri yaşanıyor. Peki, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı mı yoksa bitti mi?

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  • Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma bitti mi 2022? Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı mı?

    Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Peki, merakla araştırılan sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı ne zaman sona erecek?
  • Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma bitti mi 2022? Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı mı?

    SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMAN BİTİYOR?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Ocak Ayı İkinci Toplantısı, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılmıştı. Sağlık çalışanlarının 30 Haziran’a kadar toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması da oy birliği ile kabul edilmişti.
  • Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma bitti mi 2022? Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı mı?

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına tanına ücretsiz Toplu Taşıma hakkı süresi 6 ay daha uzatıldı. Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 30 Haziran 2022'ye kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek

     

     
  • Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma bitti mi 2022? Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı mı?

    SÜRE UZATILACAK MI?

    30 Haziran'da bitecek sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair konular merakla araştırılıyor. Bu kapsamda henüz bilgi yok. Ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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