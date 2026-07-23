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        Haberler Sağlık Belçika'da sıcak hava nedeniyle yüzyılın en ölümcül 2. günü yaşandı

        Belçika'da sıcak hava nedeniyle yüzyılın en ölümcül 2. günü yaşandı

        Belçika'da haziran ayı sonunda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 27 Haziran, "bu yüzyılın en fazla ölümün kaydedildiği 2. gün" oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Belçika'da sıcak hava nedeniyle yüzyılın en ölümcül 2. günü yaşandı

        Belçika resmi istatistik kurumu Statbel'in verilerine göre, 27 Haziran'da ülkede 651 kişi hayatını kaybetti.

        Bu rakam, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının en ağır dönemlerinden biri olan 10 Nisan 2020'de kaydedilen 675 ölümün ardından, "21. yüzyıldaki en yüksek 2. günlük ölüm sayısı" olarak kayıtlara geçti.

        Belçika Sağlık Enstitüsü Sciensano daha önce yayımladığı analizde, 17-28 Haziran'da etkili olan sıcak hava dalgasının "son 30 yılın en ölümcül sıcak hava olayı" olduğunu açıklamıştı.

        Enstitü, bu dönemde ülkede beklenenin yaklaşık 2 bin üzerinde ölüm gerçekleştiğini, bunun da yüzde 48 oranında aşırı ölüme karşılık geldiğini duyurmuştu.

        Hazirandaki sıcak hava dalgası sırasında ülkede 7 gün boyunca hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyretmişti.

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