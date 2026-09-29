Cilt bakımında sonbahar uyarısı: Ürün bombardımanına dikkat!

Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte cildin fizyolojik dengesinde birtakım değişiklikler olabiliyor. Cildin ihtiyaçları mevsimsel koşulların da etkisiyle dönemsel olarak değişebiliyor. Dermatolog Dr. Sadiye Kuş'a göre, burada önemli olan cilt bakımını sabit bir reçete gibi görmemek. Cildin o dönemdeki ihtiyacını gözlemleyerek ürünlerin dokusunu ve günlük cilt bakım rutinini buna göre düzenlemek daha doğru.

Yaz döneminde güneş, deniz ve havuz gibi dış etkenlere maruz kalan cilt için sonbaharda sade bir rutin cilt bariyerini desteklemek için oldukça önemli. Peki bu dönemde sağlıklı bir cilt için nelere dikkat edilmeli Dr. Sadiye Kuş anlattı.

Dermatolog Dr. Sadiye Kuş

BU HATALAR CİLT BARİYERİNİ BOZUYOR

Sonbahar mevsiminde en sık gözlemlediğiniz ve "kesinlikle bunu yapmayın" dediğiniz cilt bakım hataları nelerdir?

Gözlemlediğim en önemli hatalardan biri, mevsim değiştiği anda bakım rutinini çok sayıda yeni ürün ve aktif içerikle değiştirmek. Özellikle 'ne kadar çok ürün, o kadar iyi bakım' anlayışından uzaklaşmak gerekiyor. Cildin aynı anda çok sayıda güçlü aktife ihtiyacı yok.

Cildi gereğinden fazla temizlemek, peeling sıklığını artırmak ve çok sayıda aktif içeriği aynı anda kullanmak cilt bariyerini zorlayabilir. Sonbaharda da mümkün olduğunca sade, cilt bariyerini destekleyen bir rutin tercih edilmeli. Güneş koruyucu ürünler havaların serinlemesiyle birlikte bırakılmamalı. Güneş koruyucuların her mevsim kullanılmaya devam edilmesi cilt sağlığı için son derece önemli.

Rutinlerimizi mevsimlere göre değiştirmeli miyiz?

Sıcaklık ve nem oranındaki değişim, cildin nem dengesini ve bariyer yapısını etkileyebilir. Kışın yoğun bir nemlendiriciye ihtiyaç duyulurken yazın daha ince yapıda bir nemlendiriciye geçilebilir. Ürün seçerken mevsim kadar cilt tipini ve cildin o dönemde verdiği sinyalleri de dikkate almak önemli. Örneğin gerginlik, kuruluk veya pullanma görülüyorsa nem desteği yeniden değerlendirilebilir. Burada amaç cildin ihtiyacına uygun nem ve bariyer desteğini sağlamak olmalı.

Sonbaharda nemlendirici krem seçerken nelere dikkat edilmeli? Özellikle kuru ciltler nasıl bir bakım uygulamalı?

Nemlendirme, cilt bariyerinin sağlıklı kalması açısından önemli. Özellikle kuru ciltlerde yeterli nem desteği sağlanmaması gerginlik ve hassasiyet yaratabilir ya da bariyer fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir.

Burada önemli olan cilt tipine ve ihtiyacına uygun ürün seçmek. Yağlı ciltlerde daha hafif yapılı ürünler tercih edilebilirken, kuru ciltlerde bariyeri destekleyen formüller kullanılabilir. Mevsim değiştikçe nemlendiricinin dokusu da cildin ihtiyacına göre yeniden değerlendirilebilir.

Sosyal medyada pek çok kişi ciltte asit kullanımını tavsiye ediyor. Bakım rutinlerinde AHA/BHA asitleri ile retinol gibi aktif içeriklerin kat kat kullanılması oldukça popüler, peki bu uygulamalar herkese uygun mu?

Sosyal medyada çok konuşulan bir aktif, herkesin cildinin ona ihtiyacı olduğu anlamına gelmiyor. Cilt tipi, cilt bariyerinin mevcut durumu, kullanılan ürünün konsantrasyonu ve diğer aktiflerle nasıl kombine edildiği çok önemli.

Özellikle AHA, BHA ve retinoid gibi güçlü aktifleri bilinçsizce üst üste kullanmak, daha hızlı sonuç almak yerine cilt bariyerini bozabilir. Kızarıklık, yanma ya da hassasiyet gibi problemler ortaya çıkabilir. Cilt bakımında amaç mümkün olduğunca fazla aktif kullanmak değil, cildin ihtiyacına uygun aktifleri doğru sıklık ve kombinasyonla kullanmak olmalı.

GÜNEŞ KREMİ KOLAJEN KAYBI VE YAŞLANMA ETKİLERİNİ AZALTIYOR

Güneş koruyucular ne sıklıkta nasıl yenilenmeli ve hangi SPF değerinin altına düşülmemeli? "Sabah bir defa güneş kremi sürdüm, gün boyu bana yeter" düşüncesi doğru mu?

Sabah güneş koruyucu uygulamak çok önemli. Ancak özellikle uzun süre dışarıda kalınan günlerde, sabah yapılan tek bir uygulamanın gün boyu aynı korumayı sürdüreceğini düşünmek doğru değil. Terleme gibi faktörler güneş koruyucunun etkinliğini azaltabileceği için gün içinde uygulamanın yenilenmesi gerekiyor.

Günlük kullanımda geniş spektrumlu, yani hem UVA hem UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan bir ürün tercih edilmeli; açık havada uzun süre kalınacaksa SPF 50 koruma daha doğru bir tercih olur. Güneş koruyucu dışarı çıkmadan önce yeterli miktarda uygulanmalı ve açık havada kalındığında yaklaşık iki saatte bir yenilenmeli. Şapka, güneş gözlüğü ve gölgede kalmak gibi fiziksel korunma yöntemlerini de güneş kreminin tamamlayıcısı olarak görmek gerekiyor.

Güneşten korunma sadece cilt lekeleri açısından değil, kolajen kaybını ve yaşlanma etkilerini azaltmak açısından da önemli. Bu nedenle havaların serinlemesi, güneş koruyucuyu bakım rutininden çıkarmak için bir neden olmamalı.

Sonbahar döneminde sağlıklı bir cilt ve saça sahip olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Cildi hem içten hem dıştan beslemek gerektiğini artık biliyoruz; tavsiyeleriniz nelerdir? Cilt bakımı rutininde neler olmalı?

Cildin sağlığı sadece sürdüğümüz ürünlerden ibaret değil. Yeterli ve dengeli beslenme, yeterli protein alımı, sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme düzeni, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve sigaradan uzak durmak cilt sağlığını destekliyor.

Cilt bakımında ise çok sayıda üründen oluşan karmaşık rutinler yerine temel adımlara odaklanmak daha doğru. Nazik bir temizleyici, cilt tipine uygun ve bariyeri destekleyen bir nemlendirici ile güneş koruyucu temel rutini oluşturabilir. Spesifik bir cilt problemi varsa buna uygun aktifler daha sonra eklenebilir.

Saç bakımında da yaz mevsiminin ardından güneş, deniz ve havuz gibi etkenlerin yarattığı kuruluk ve yıpranma sonrasında saç derisini tahriş edecek aşırı ve agresif temizlemeden kaçınmak ve saçın ihtiyacına göre nem desteği sağlamak önemli.

"RUTİNİ GEREKSİZ YERE KARMAŞIKLAŞTIRMAYIN"

Sonbaharda cilt bakımında en önemli mesajım şu olur; Cildin ihtiyacını dinleyin ve rutini gereksiz yere karmaşıklaştırmayın. Her yeni ürünü veya aktif içeriği rutinimize eklemek zorunda değiliz. Cilt sağlığında süreklilik, ürün sayısından daha önemli.

İyi bir bakım rutini aslında oldukça sade olabilir; nazikçe temizleyin, bariyeri destekleyin, ihtiyaca göre nemlendirin ve güneşten düzenli olarak korunun. Cildinizde geçmeyen kızarıklık, yeni gelişen veya değişen bir leke, iyileşmeyen yara ya da benlerde değişiklik fark ederseniz bunu sadece kozmetik bir problem olarak değerlendirmeyip dermatoloji hekimine başvurun.