Dijital patoloji ve yapay zeka için bilimsel toplantı serisi başladı

“Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları” serisinin ilk oturumu gerçekleştirildi. Toplantı serisi; patoloji profesyonelleri yanı sıra mühendisler, akademisyenler ve teknoloji geliştiricilerini aynı platformda buluşturarak dijital patolojide ortak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

DİJİTAL PATOLOJİDE ORTAK DİL OLUŞTURULACAK

Toplantının ilk oturumunda dijital patolojinin temel kavramlarından yapay zeka terminolojisine, dijital iş akışından görüntü analiz programlarına kadar birçok konu ele alınacak. Program kapsamında QuPath uygulamaları gerçekleştirilecek ve patologlarla mühendislerin ortak çalışma kültürünü geliştirecek oturumlar düzenlenecek.

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Beş oturum olarak planlanan bilimsel seri boyunca; dijital patoloji altyapıları, yapay zeka uygulamaları, veri hazırlama süreçleri, algoritma validasyonu, açıklanabilir yapay zeka, patolog-mühendis iş birlikleri ile ortak Ar-Ge projeleri gibi başlıklar detaylı şekilde ele alınacak.

"AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİLİMSEL YAPI OLUŞTURMAK"

Patoloji Kurucu Hekimi ve Koordinatörü Prof. Dr. İlknur Türkmen, dijital dönüşümün yalnızca teknoloji yatırımıyla sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Dijital patoloji; yazılım, donanım, veri yönetimi, yapay zeka ve klinik deneyimin aynı çatı altında buluştuğu çok disiplinli bir alan. Ayrıca YZ algoritmalarının günlük rutinimize girdiği günümüzde, bu sürecin mühendisler olmadan ilerlemesi mümkün değil. Bu nedenle güçlü bir ekosistem oluşturmak büyük önem taşıyor.

Amacımız yalnızca kendi deneyimimizi paylaşmak değil; patologlar, mühendisler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturarak birlikte öğrenen ve geliştiren sürdürülebilir bir bilimsel yapı oluşturmak. Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları’nı da bu vizyonun önemli bir adımı olarak görüyoruz.”

Başlatılan bu bilimsel toplantı serisiyle Türkiye’de dijital patoloji alanında ortak bilgi üretimini destekleyen sürdürülebilir bir platform oluşturulması hedefleniyor.