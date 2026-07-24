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        Haberler Sağlık Ebola salgınında ölü sayısı 1000'i aştı

        Ebola salgınında ölü sayısı 1000'i aştı

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Ebola salgınında ölü sayısı 1000'i aştı

        KDC Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Ebola salgınına ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, ülkede doğrulanan vaka sayısı 2 bin 536'ya, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1033'e yükseldi.

        Salgın nedeniyle izolasyonda tutulan ya da hastanede tedavi gören hasta sayısı da 738'e çıktı.

        Bu arada, ülkede Ebola varyantı Bundibugyo virüsünün ölüm oranı yüzde 40,7 olarak güncellendi.

        ONAYLANMIŞ TEDAVİ YA DA AŞI BULUNMUYOR

        KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

        DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

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        Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

        EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU

        Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

        KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

        Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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