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        Haberler Sağlık Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e yükseldi

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e yükseldi

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 17'nci Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1561'e ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kongo'da Ebola salgınında vaka sayısı 1561'e yükseldi

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen 17’nci Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 1561'e, yaşamını yitirenlerin sayısının 506'ya yükseldiği bildirildi. Salgında 253 kişinin iyileştiği, 628 hastanın ise izolasyonda veya hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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