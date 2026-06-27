Evde sağlık düzenlemesindeki yeni yönetmelikle başvuruların 3 gün içinde sonuçlanacak

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı’nın evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmeliğini değerlendirdi. Mehlepçi, düzenlemenin evde sağlık hizmetleri, aile hekimliği, palyatif bakım ve uzaktan sağlık hizmetlerini aynı çatı altında toplayarak koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

BAŞVURULAR FARKLI KANALLARDAN YAPILABİLECEK

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, evde sağlık hizmetleri için farklı kurumları ayrı ayrı aramak zorunda kalmayacak. Başvurular e-Nabız, ESHİM, aile hekimi, hastane ve palyatif bakım birimleri üzerinden yapılabilecek.

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Dr. Mehlepçi, başvuruların ESKOM’a ulaşmasının ardından en geç 3 gün içinde sonuçlandırılmasının ve ilk ev ziyaretinin aynı süre içinde yapılmasının hastalar açısından önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.

HİZMETTE STANDART UYGULAMA HEDEFLENİYOR

Yeni yönetmeliğin asgari personel, donanım, araç, kayıt sistemi ve denetim kriterlerini tanımladığını belirten Mehlepçi, bu düzenlemeyle evde sağlık hizmetlerinde ülke genelinde daha standart bir uygulama oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mehlepçi, düzenlemenin hizmet sunumunda koordinasyonu artırabileceğini ancak uygulama sürecinde aile sağlığı merkezlerinin mevcut yükünün de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

AİLE HEKİMLERİNE EK GÖREV UYARISI

Başvuruların ilk değerlendirmesinin aile hekimlerine verilmesinin önemli bir ek sorumluluk oluşturduğunu belirten Dr. Mehlepçi, aile hekimlerinin halihazırda yoğun poliklinik hizmeti, aşı, izlem, kanser taramaları ve kronik hastalık takipleri yürüttüğünü hatırlattı.

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Mehlepçi, başvuru sonrası 24 saat içinde hastanın değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ev ziyareti yapılmasının özellikle nüfusu yüksek aile sağlığı merkezlerinde zorluk yaratabileceğini dile getirdi.

EK PERSONEL VE FİNANSMAN TALEBİ

Dr. Ahmet Mehlepçi, yönetmeliğin aile hekimlerine yeni görevler verdiğini belirterek, bu sorumlulukların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için destek mekanizmalarının netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Mehlepçi, “Yönetmelik aile hekimlerine yeni görevler veriyor. Bununla birlikte ek personel, ek zaman, ek finansman ve koruyucu hukuki düzenlemeler konusunda da net bir destek gerekiyor” ifadelerini kullandı.