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        Haberler Sağlık Kalp hastalarına "zayıflama iğnesi" uyarısı!

        Kalp hastalarına "zayıflama iğnesi" uyarısı!

        Kilo vermenin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, "Dolayısıyla zayıflama iğneleri kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini azaltmaya katkı sağlayabilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Kalp hastalarına "zayıflama iğnesi" uyarısı!

        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, bilinenin aksine zayıflama iğnelerinin kalp kasını zayıflatmadığını belirterek, "Kalbi koruyabiliyor, kalp yetmezliğinden ölümü engelleyebiliyor veya azaltabiliyor" dedi.

        Semaglutid ve tirzepatid etken maddeli ilaçların kalbin pompalama gücünü azaltıcı bir etkisi olmadığını ifade eden Prof. Dr. Baltalı, "İkinci olarak ateroskleroz dediğimiz, kalbi besleyen damarlardaki kalınlaşmayı veya damar tıkanıklığını, kalp krizini, kalp yetmezliği oluşumunu ve buna bağlı ölümleri engelleyebiliyor. Çünkü obezite hem kalp krizi hem de kalp yetmezliğine bağlı durumlar için bir risk faktörüdür. Obeziteyi engellediğinizde, yani insanları zayıflattığınızda bu durum kalp üzerinde net olarak olumlu etki yapar" şeklinde konuştu.

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        ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN YAN ETKİLERİ MİDE-BAĞIRSAK SİSTEMİNDE GÖRÜLÜYOR

        Hızlı kilo kaybının da kalp ritmini veya kalp kası üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığına işaret eden Prof. Dr. Baltalı, “Aksine kilo vermenin kalp sağlığı açısından olumlu etkileri söz konusu.” dedi.

        En belirgin etkilerin mide-bağırsak sistemi üzerinde görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Baltalı, “Bu tür ilaçlar mide boşalmasını yavaşlatabiliyor ve ishal veya kabızlık gibi şikâyetlere yol açabiliyor. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 5 ila 6’sı da bu tür yan etkiler nedeniyle ilacı bırakıyor.” diye konuştu.

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        Prof. Dr. Baltalı ayrıca, zayıflama iğnelerinin çarpıntı oluşturduğuna dair bir kanıt olmadığını, kan basıncını artırmadığını ve fazla kilonun neden olduğu tansiyonu da düşürebildiğini söyledi.

        KALP HASTALARI ZAYIFLAMA İĞNELERİNİ DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANMALI

        Kalp hastalığı bulunanların zayıflama iğnesi kullanımını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Herhangi bir kontrendikasyon yoksa hastalar tirzepatid ve semaglutid etken maddeli ilaçları kullanabilirler. Ancak her durumda kullanmadan önce doktora gidilmesi gerekir; tiroit kanseri gibi birtakım kanser türleri olanların bunları kesinlikle kullanmaması icap eder.” uyarısında bulundu.

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        İĞNE KONTROLLÜ ŞEKİLDE BIRAKILMALI

        Haftada bir kullanılan iğnelerin ilk etkisinin insülinle benzer şekilde kan şekerini düzene sokması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Baltalı, sözlerini şöyle tamamladı: “İkinci olarak ise beyne etki ederek açlık hissini net olarak engeller. Belli bir kiloya ulaştıktan sonra kullanımı tamamen bırakıldığında tekrar kilo kazanımı olabiliyor. Bu nedenle ilacı yavaş yavaş, belli aralıklarla sıklığı azaltarak kesmek önerilir.”

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        #Zayıflama iğnesi
        #kalp hastalıkları
        #haberler
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