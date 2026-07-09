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        Haberler Sağlık Kanser tedavisi gören Hülya'nın yeni saçları, Deniz'in fedakarlığıyla hayat buldu

        Kanser tedavisi gören Hülya'nın yeni saçları, Deniz'in fedakarlığıyla hayat buldu

        Hatay'da 9 yaşındaki Deniz Güzel, televizyonda kanser tedavisi gören çocukların saçlarını kaybettiğini görünce saçlarını bağışlamaya karar verdi. Deniz'in bağışladığı saçlar, kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden 8 yaşındaki beyin tümörü hastası Hülya Akar için peruk olarak yaptırıldı ve küçük kızın yüzünü yeniden güldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 14:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        9 yaşındaki Deniz, kanser hastasına saçlarını bağışladı

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan Hatice ve Hasan Akar çiftinin 8 yaşındaki kızları Hülya Akar'a, 8 ay önce yapılan muayenede beyin tümörü teşhisi konuldu. Zorlu tedavi sürecinde hayırseverlerin desteğiyle Ankara'da ameliyat edilen Hülya, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşmaya başladı.

        Kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden Hülya için bu kez anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Televizyonda izlediği kanser tedavisi gören çocukların saçlarını kaybettiğini gören 9 yaşındaki Deniz Güzel, ailesine saçlarını bağışlamak istediğini söyledi. Deniz'in ısrarı üzerine saçları kesilerek Hatay Valiliği Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde peruk haline getirildi. Hazırlanan peruk, tedavi sürecinde saçlarını kaybeden Hülya Akar'a verildi. Yeni saçlarına kavuşan Hülya'nın peruğunu Deniz Güzel'in annesi taktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çocuklarla birlikte pasta kesip bu mutlu anı kutladılar.

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        SAÇIM KESİLİP PERUK YAPILDI

        Kendi saçlarının Hülya'ya umut olduğunu gören Deniz Güzel, "Ben televizyonda gördüm. Anneme sorduğumda kanser hastalarının haftası dedi. Ben anneme, ‘Ben kanserlere saçımı bağışlamak istiyorum' dedim. Annem, 'İstediğini yap ama biraz düşün' dedi. Sonra ben de düşündüm ve bağışlamak istediğimi söyledim. Saçım kesilip peruk yapıldı. Saçlarımı küçük bir çocuğa bağışladım, çok güzel hissediyorum" dedi.

        Deniz'e saçlarını kendisine bağışladığı için teşekkür eden Hülya Akar, "Ben çok iyiyim. Denizden çok teşekkür ediyorum. Kendi benim için saçlarını kesti. Saçlarını bağışladı. Denizden çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

        Kızının saçlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Hatice Akar, "Kızım saçsızdı. Saçı döküldüğü için bugün Sayın Valimiz haber verdiler. Sürpriz yapmak istediler. Kızım saçına tekrar kavuştuğu için çok sevinçli. Onlara çok teşekkür ederim. Allah kendilerinden razı olsun, kızımı sevindirdiler. Onlar kızıma çok fedakarlık yaptı. Allah kendilerine acı göstermesin. Kızımı çok sevindirdiler" dedi.

        DENİZ'İN SAÇLARI BEYİN KANSERİ HASTASI HÜLYA'YA HEDİYE EDİLDİ

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Hatay Valiliği Engelli Sosyal Girişimcilik merkezimizde bugün anlamlı bir program için bir araya geldik. Deniz kızımız saçlarını kaybeden bie kanser hastası kız çocuğuna saçlarını bağışlamak istediği için bizlere müracaat ettiler. Bizler de Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezimizde Deniz kızımızın o güzelim saçlarının bir kısmını kestirip buradaki kuaförlük bölümümüzde bir peruk yaptırarak 8 yaşında beyin kanseri tedavisi gören Hülya kızımıza verdik" ifadelerini kullandı.

        Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Deniz kızımızın yaşı küçük ama gönlü çok büyük. Adeta insanlara ders verecek davranışı gerçekten bizi çok duygulandırdı. Diğer taraftan da daha çok küçük yaşlarda saçlarını kaybetmiş, saç özlemi çeken ve tedavisi devam eden Hülya kızımızın da bugün de, saçlarına kavuşmuş olması onun muhakkak iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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