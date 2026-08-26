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        Haberler Sağlık LÖSEV’e denetimden tam not

        LÖSEV’e denetimden tam not

        LÖSEV, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetime ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Vakfın açıklamasına göre, faaliyetlerinin kuruluş amaçlarıyla uyumlu yürütüldüğü, gelirlerin ağırlıklı olarak hasta ve hasta yakınlarının sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda kullanıldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 17:22 Güncelleme:
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        LÖSEV'e denetimden tam not

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişlerince gerçekleştirilen denetimin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Denetimde, vakfın 2024 yılı faaliyetlerinin amaç ve hedefleriyle uyumlu yürütüldüğü, gelirlerin ağırlıklı olarak lösemili çocuklar, kanser hastaları ve ailelerinin sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçları için kullanıldığı belirtildi. Ayrıca LÖSEV’in şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği, MASAK rehberi kapsamında yapılan değerlendirmede ise vakfın “risksiz” bulunduğu ve rehbere aykırı bir unsura rastlanmadığı bildirildi.

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        "TEDAVİ BAŞARIMIZI YÜZDE 94'E YÜKSELTTİK"

        LÖSEV, yalnızca tedavi hizmetleriyle değil, hastaların ve ailelerinin eğitimden barınmaya, beslenmeden sosyal desteğe kadar farklı ihtiyaçlarına yönelik projeler yürüttüğünü belirtti. Vakfın paylaştığı verilere göre lösemili çocuklardaki tedavi başarısı yıllar içinde yüzde 20 seviyelerinden yüzde 94’e yükseldi. LÖSEV, hedefinin bu oranı yüzde 100’e çıkarmak olduğunu açıkladı. Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde lösemili ve kanserli çocukların tedavilerinin ücretsiz gerçekleştirildiğini belirten vakıf; ilaç, kan ve trombosit desteğinden beslenmeye kadar tedavi sürecinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi. Ankara LÖSEV Doğal Yaşam Köyü'nde ise tedavi gören hastalar ve ailelerine tedavi aralarında ücretsiz konaklama olanağı sağlanıyor. LÖSEV Eğitim Kurumları bünyesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitimlerle de çocukların öğrenim hayatlarının sürdürülmesi amaçlanıyor. Bodrum'daki LÖSEV Tatil Köyü ise tedavisi süren veya tamamlanan çocuklarla ailelerinin ücretsiz yararlanabildiği sosyal destek alanlarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

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        TEDAVİNİN YANINDA EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK

        LÖSEV'in çalışmalarının bir diğer ayağını sosyal yardım ve eğitim projeleri oluşturuyor. Vakfa kayıtlı ihtiyaç sahibi lösemi ve kanser hastalarına düzenli olarak gıda ve et desteği ulaştırıldığı belirtilirken; giysi, beyaz eşya, oyuncak ve kırtasiye gibi farklı alanlarda da yardımlar gerçekleştiriliyor. Bursa Köy Enstitüsü'nde bilim, doğa, sanat ve üretim odaklı programlarla çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Canım Kardeşim Ders Evleri projesiyle ise tedavi nedeniyle eğitim hayatı kesintiye uğrayan çocuklara gönüllü öğretmen ve eğitimciler eşliğinde akademik destek veriliyor. Vakfın Anne Uğraş, Tedavi ve Moral Atölyeleri de lösemili çocukların anneleri ile yetişkin kanser hastalarına yönelik çalışmalar yürütüyor. Atölyelerde hazırlanan ürünlerin LSV Dükkanlar ve e-ticaret kanalları aracılığıyla satışa sunulduğu belirtiliyor.

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        "100 YILLIK GELECEĞİMİZİ PLANLIYORUZ"

        LÖSEV, yayımladığı bilgi notunda bağışçılara ve destekçilerine teşekkür ederek çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Vakıf, yeni projeler geliştirerek sağlık, eğitim ve sosyal destek alanlarındaki faaliyetlerini uzun vadeli biçimde devam ettirmeyi hedeflediğini ifade etti. LÖSEV-LÖSANTE Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog-Onkolog Dr. Üstün Ezer imzasıyla yayımlanan bilgi notunda, vakfın “ilk günkü cesaret ve heyecanla” yeni projeler hayata geçirerek LÖSEV'in 100 yıllık geleceğini planladığı vurgulandı.

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        #LÖSEV
        #haberler
        #Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
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