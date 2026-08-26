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        Haberler Sağlık Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Mardin'in Midyat ilçesinde okul müdürü Mehmet Oral, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:24 Güncelleme:
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        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu okul müdürü kurtardı
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        Olay, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi’ndeki Çavuşlu İlkokulu’nda öğle saatlerinde meydana geldi.

        Ailesiyle ana sınıfı kaydı için okulda bulunan 5 yaşındaki erkek çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı.

        Sesleri duyarak dışarı çıkan Okul Müdürü Mehmet Oral, fenalaşan çocuğa Heimlich manevrası uyguladı, nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Heimlich Manevrası
        #haberler
        #Heimlich
        #mardin
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