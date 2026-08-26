Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu okul müdürü Heimlich manevrasıyla kurtardı
Mardin'in Midyat ilçesinde okul müdürü Mehmet Oral, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:24 Güncelleme:
Olay, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi’ndeki Çavuşlu İlkokulu’nda öğle saatlerinde meydana geldi.
Ailesiyle ana sınıfı kaydı için okulda bulunan 5 yaşındaki erkek çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı.
Sesleri duyarak dışarı çıkan Okul Müdürü Mehmet Oral, fenalaşan çocuğa Heimlich manevrası uyguladı, nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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