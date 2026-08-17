Sağlık Bakanı Memişoğlu, 16 milyon kişiye ücretsiz tarama yapıldığını açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser tarama programlarına ilişkin verileri paylaşarak vatandaşlara tarama yaptırmaları çağrısında bulundu. Memişoğlu, Temmuz 2024’ten bu yana 16 milyon 88 bin 375 kişinin ücretsiz kanser taramasından geçirildiğini bildirdi.

99 MİLYON HATIRLATMA SMS’İ GÖNDERİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, “Bir SMS bir hayat kurtarabilir mi?” ifadelerini kullanarak, uygun yaş grubundaki vatandaşlara geçen yıl başlatılan proje kapsamında 99 milyon hatırlatma SMS’i ulaştırıldığını belirtti.

Kanser taramalarında 658 bin kişide şüpheli bulgu tespit edildiğini açıklayan Memişoğlu, 35 bin 600 kişide ise kanserin erken dönemde belirlenerek tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

“ERKEN TANI HAYAT KURTARIR”

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Memişoğlu, “Kanserde erken tanı hayat kurtarır. Sağlığınız için sizleri de ücretsiz kanser taramalarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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