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        Haberler Sağlık Türk kahvesi mi filtre kahve mi?

        Türk kahvesi mi filtre kahve mi?

        Ölçülü kahve tüketiminin kalp sağlığı için önemine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, günde 2-3 fincan kahvenin çoğu kişi için makul bir miktar olduğunu belirtti. Torun, kahvenin hazırlanma şeklinin, eklenen şeker ve kremanın yanı sıra kişinin tansiyon, kolesterol ve kafein duyarlılığının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Türk kahvesi mi filtre kahve mi?

        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Akın Torun, 29 Eylül Dünya Kalp Günü ve Dünya Kahve Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kahve tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı.

        Kahve tüketimi konusunda geçmişte oluşan "kalbe zararlı" algısının güncel bilimsel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Torun, ölçülü kahve tüketiminin kalp-damar sağlığı açısından genel olarak güvenli olduğunu ifade etti.

        GÜNDE 2-4 FİNCAN KAHVE FAYDALI

        Torun, "Özellikle günde 2-4 fincan civarındaki kahve tüketimi birçok çalışmada olumlu sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirilmiş durumda. Bu nedenle sağlıklı bir yetişkinin sırf kalp sağlığı açısından kahveyi hayatından çıkarmasına gerek yok. Benim yaklaşımım kahveyi yasaklamak yerine doğru miktarda ve doğru şekilde tüketmek" dedi.

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        Kahvenin yalnızca kafeinden ibaret olmadığını vurgulayan Torun, kahvenin içerdiği antioksidan özelliklere sahip doğal bileşiklerin de sağlık açısından önemli olabileceğini belirtti.

        Uzun yıllardır yapılan araştırmalarda ölçülü kahve tüketiminin bazı kalp-damar hastalıkları ve kalp yetmezliği riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildiğini ifade eden Torun, "Burada ‘kahve bir ilaçtır’ demiyoruz. Ancak kahvenin kalp için zararlı olduğu şeklindeki eski yaklaşımın da günümüzdeki bilimsel verilerle birebir örtüşmediğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

        "KOLESTEROL HASTALARI FİLTRE KAHVE TERCİH ETMELİ"

        Kahvenin hazırlanma biçiminin de önemli olduğunu belirten Torun, özellikle kolesterol açısından filtre kahve ile filtresiz kahveler arasında fark bulunduğuna dikkat çekti.

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        "Kâğıt filtre, kahvenin içerisindeki ve kolesterolü yükseltebilen bazı doğal yağlı maddeleri büyük ölçüde tutuyor. Türk kahvesi ise filtresiz olduğu için bu maddeler daha fazla kalıyor. Bu nedenle kolesterolü yüksek bir hastada filtre kahveyi tercih etmek daha doğru olabilir" diyen Torun, sağlıklı kişilerin ölçülü miktarda Türk kahvesi tüketmesinden endişe etmesine gerek olmadığını söyledi.

        KAHVE SONRASI ÇARPINTINIZ VARSA...

        Kahve sonrasında kalp atışlarının daha hızlı veya güçlü hissedilmesinin her zaman tehlikeli bir kalp hastalığı anlamına gelmediğini belirten Torun, kafeinin bazı kişilerde geçici olarak bu tür belirtilere yol açabileceğini ifade etti.

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        Özellikle kahve tüketimine alışık olmayan kişilerde çarpıntı hissinin daha belirgin olabileceğini söyleyen Torun, kahve ile ciddi ritim bozuklukları arasındaki ilişkiye yönelik güncel verilerin de genel olarak rahatlatıcı olduğunu belirtti.

        Dr. Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun yıllar kahvenin atriyal fibrilasyona yol açabileceği düşünüldü. Ancak günümüzdeki çalışmalar, ölçülü kahve tüketiminin atriyal fibrilasyon riskini belirgin şekilde artırdığını göstermiyor."

        Bununla birlikte çarpıntıya göğüs ağrısı, bayılma, ciddi nefes darlığı veya şiddetli baş dönmesi gibi belirtilerin eşlik etmesi halinde durumun yalnızca kahveye bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

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        SADE YA DA AZ ŞEKERLİ TERCİH EDİLMELİ

        Kahvenin kendisinden çok, kahveye eklenen şeker, şurup ve yüksek kalorili ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Akın Torun, sade kahve ile yüksek miktarda şeker ve krema içeren kahveli içeceklerin aynı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

        Fazla şeker ve kalorinin zaman içerisinde kilo artışına, diyabete ve kan yağlarında bozulmaya katkıda bulunabileceğini söyleyen Dr. Torun, "O nedenle benim önerim çok basit; kahvenizi için ama kahvenizi tatlıya çevirmeyin" ifadelerini kullandı.

        Torun, sade veya az şekerli kahvenin kalp sağlığı açısından daha uygun bir tercih olduğunu belirtti.

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        KAHVE TANSİYONU YÜKSELTEBİLİR

        Hipertansiyon hastalarının kahveyi tamamen bırakmasının her durumda gerekli olmadığını belirten Torun, kafeinin kahve tüketiminin ardından tansiyonu kısa süreli olarak yükseltebileceğini söyledi.

        Düzenli kahve tüketen kişilerde bu etkinin zaman içerisinde azalabileceğini ifade eden Torun, "Tansiyonu kontrol altında olan bir hastanın ölçülü miktarda kahve içmesini otomatik olarak yasaklamak doğru değil. Ancak tansiyonu yüksek seyreden veya kahve içtikten sonra tansiyonunda belirgin yükselme yaşayan kişilerin miktarı azaltması ve kendi tansiyon yanıtını takip etmesi gerekir" dedi.

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        "GÜNDE 2-3 FİNCAN KAHVE MAKUL"

        Kahve tüketiminde kişisel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Torun, sağlıklı yetişkinler için günde 2-3 fincan kahvenin makul bir miktar olduğunu ifade etti.

        Bilimsel çalışmalarda 2-4 fincan arasındaki tüketimin olumlu sonuçlarla ilişkilendirildiğini belirten Torun, bunun herkesin günde dört fincan kahve içmesi gerektiği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

        Torun, "Kişinin kafeine duyarlılığı, tansiyonu, uyku düzeni ve kahvenin hazırlanma şekli önemli. Ayrıca sağlıklı yetişkinler için günlük yaklaşık 400 mg kafein genel olarak güvenli kabul edilen üst sınırlardan biri. Ancak kahvenin kafein miktarı fincanın büyüklüğüne ve hazırlanma yöntemine göre önemli ölçüde değişebilir" dedi.

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        "KAHVEDEN KORKMAYIN"

        Kalp doktoru olarak kahve konusunda en önemli mesajının "kahveden korkmamak" olduğunu belirten Dr. Torun, ölçülü tüketimin genel olarak güvenli olduğuna dikkat çekti.

        Torun, "Bugünkü bilimsel bilgiler bize ölçülü kahve tüketiminin kalp sağlığı açısından genel olarak güvenli olduğunu ve birçok çalışmada olumlu sağlık sonuçlarıyla ilişkili bulunduğunu gösteriyor. Kalp yetmezliği ve bazı ritim bozuklukları açısından da rahatlatıcı verilerimiz var. Dolayısıyla sağlıklı bir yetişkin için kahveyi tamamen bırakmak gerekmiyor" diye konuştu.

        Torun, kahve tüketimiyle ilgili önerilerini ise şöyle sıraladı:

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        * Kahveyi ölçülü tüketin.

        * Mümkünse sade veya az şekerli kahveyi tercih edin.

        * Kolesterolünüz yüksekse filtresiz kahveyi fazla tüketmeyin.

        * Özellikle akşam saatlerinde uykunuzu bozacak kadar kahve içmeyin.

        * Kahve tüketiminin ardından belirgin tansiyon yükselmesi veya rahatsız edici çarpıntı yaşıyorsanız tüketim miktarınızı gözden geçirin.

        KAHVE TEK BAŞINA KALBİ ETKİLEMİYOR

        Kahvenin tek başına kalp sağlığını belirleyen bir faktör olmadığını vurgulayan Torun, kalbi korumada düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, sigarasız yaşam, tansiyon ve kolesterol kontrolü ile kaliteli uykunun çok daha önemli olduğunu belirtti.

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        Torun, "Bütün bunların yanında sabah içtiğiniz bir fincan kahveden korkmanıza da gerek yok. Kahvenizi gönül rahatlığıyla, ölçülü şekilde içebilirsiniz" dedi.

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