Sağlıkta yeni düzenleme organ nakli bekleyenlere umut oldu

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, organ ve doku bağışı sürecinde önemli değişiklik yapıldı.

29 Mayıs 1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'un 14. maddesinde yapılan düzenlemeyle vatandaşlar artık organ bağışına ilişkin iradelerini e-Devlet üzerinden güvenli kimlik doğrulamasıyla beyan edebilecek.

Bu beyanlar Sağlık Bakanlığının merkezi kayıt sistemine alınarak resmi hale getirilecek.

Yeni düzenlemeyle kişinin sağlığında yaptığı organ bağışı beyanına ailesi itiraz edemeyecek, kişinin sağlığındaki beyanı kabul edilecek.

"ARTIK BİREYİN KARARI ESAS ALINACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sümeyra Koyuncu, yeni düzenlemenin hem tıbbi etik hem de kişisel haklar açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Daha önce kişinin bağış iradesi olsa bile ailesinin rızasının arandığını, bunun da çoğu zaman bağışın gerçekleşmemesine neden olduğunu anlatan Koyuncu, "Artık bireyin kararı esas alınacak. Bu durum bekleme listesindeki hastalar için yaşamsal bir fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.