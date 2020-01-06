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Fatih'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, geçtiğimiz cuma günü Samatya'da denizden çıkarılmıştı.

Sibel Ünli'nin annesi ve ablasının vermiş olduğu ifadelerle, genç kızın çok zor günler geçirdiği ve yakın zamanda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün ve ardından 10 gün yatılı olarak tedavi gördüğü öğrenildi.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Acı olayın ardından Ünli'nin hem bir süredir iş bulamadığı hem de sosyal medyada dış görünüşüne yönelik alaylı mesajlardan dolayı depresyona girdiği ileri sürülmüş, genç kızın sosyal medya hesabındaki bazı paylaşımlar da gündem olmuştu.

Genç kızın bu paylaşımlarından birinde, "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim? Enter. Yemekhane kartımda para kalmamış, sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadeleri dikkat çekti.

ŞAHAN GÖKBAKAR: ÜZGÜNÜM SİBEL, SENİ DOYURAMADI BU DEVLET

Çıkan haberlerin ardından komedyen Şahan Gökbakar, hayatını kaybeden Sibel Ünli ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gökbakar, şu paylaşımı yaptı:

1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı... Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vaz geçti. Uzaklarda değil! İstanbul'da... Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı. Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulmadı. 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş...

Çok üzgünüm Sibel. Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat. Öğrencilerinin aç, genç insanlarının bolcası işsiz ve en önemlisi bir çoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk. Her şeyi bırakıp, bunlarla uğraşmak lazım. Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım. Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var.

YUSUF GÜNEY: HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMESEYDİNİZ NE GÜZEL OLURDU

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına ise Yusuf Güney'den yanıt geldi. Ünlü şarkıcı da Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle kardeşimize rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bu utanç hepimizin. Sibel kardeşimiz gibi nicelerinin acısını yaşadık ama halk olarak komşumuz aç iken biz tok yaşar olduk. Şahan Bey size gelince... Her durumda devletimize muhalif olup, hakaret edeceğinize siz ve sizin gibiler kazandığınız milyonlardan biraz da olsa Sibel ve Sibel gibi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımda bulunsaydınız, elinizi taşın altına koysaydınız, her şeyi devletten beklemeseydiniz ne güzel olurdu.

Daha düne kadar sinema yasasının çıkması için içerde kalan milyonlarca alacağınız için el pençe divan olmuştunuz Cumhurbaşkanımız karşısında ki paylaştım fotoğraflarınızı. Çıkar ve menfaat tablosu gururla sunar! Alacağınızı aldınız, milyonlarca lirayı cebinize koydunuz. Tek bir ricanızla soruyorum; ne ara kötü devlet! Verip veriştiriyorsunuz.

Siz ve sizin gibilerden ricam şudur; sokağa inin, halka karışın. Sosyal medyadan konuşmak, muhalif olmak sizin gibi değerli sanatçılarımıza yakışmıyor. Bunu yaparken de bazı arkadaşlar gibi yapılan hayrı 50 tane sayfadan paylaştırıp şov haline getirmeyin bu da diğer bir ricamdır.

Son olarak devletin eksikleri, yetişemediği durumlar, yetersiz kaldığı olaylar olabilir. Hatta alınan yanlış kararlar bile olabilir. Destek olup, çözüm üretin, üretelim. Her defasında köstek olup muhalif olmayalım. Bu hepimizin vatandaşlık görevidir, saygılar...