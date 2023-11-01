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        Haberler Televizyon Şahane Hayatım dizi oyuncuları: FOX TV yeni dizisi Şahane Hayatım oyuncu kadrosu

        Şahane Hayatım oyuncu kadrosu: FOX TV yeni dizisi Şahane Hayatım oyuncuları

        Şahane Hayatım oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in hikayesini konu alan dizi 1 Kasım itibarıyla FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Ay Yapım imzalı Şahane Hayatım oyuncu kadrosu diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte, FOX TV yeni dizisi Şahane Hayatım oyuncuları ve karakterleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:50
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        Senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı Şahane Hayatım dizisi FOX TV'de yayın hayatına başlıyor. Televizyon izleyicileri Şahane Hayatım oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını merak ediyor. İşte, Şahane Hayatım dizi oyuncuları ve karakterleri...

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        ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Hilal Altınbilek - Şebnem Gümüşçü

        Onur Tuna - Mesut Öztürkmen

        Yiğit Özşener - Yiğit Gümüşçü

        Serkan Keskin - Niyazi Adalı

        Nesrin Cavadzade - Melisa Özsoy

        Sumru Yavrucuk - Aysel Gümüşçü

        Gökçe Eyüboğlu - Didem Özcan

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        ŞAHANE HAYATIM KONUSU NEDİR?

        Şahane Hayatım, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

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        Şebnem’in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi (Serkan Keskin), şimdi başına sardığı ve çok etkilendiği cinayet başkomiseri Mesut (Onur Tuna), “zengin koca”nın kelime anlamı olan Onur (Yiğit Özşener), Onur’a musallat olmuş ve onu Şebnem’den boşatmaya çalışan Melisa (Nesrin Cavadzade) ve Şebnem’in asıl büyük düşmanı yüceler yücesi, Onur’un annesi Aysel (Sumru Yavrucuk) ile bir kadının kaç cephede savaşabilir? sorusunun cevabı aşk, entrika, gerilim ve heyecan dolu sahnelerle izleyicilerle buluşacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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