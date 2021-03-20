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Şahap Kavcıoğlu kimdir, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Şahap Kavcıoğlu kimdir, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında? İşte Şahap Kavcıoğlu hakkında merak edilenler...

Şahap Kavcıoğlu kimdir, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında?

Naci Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Şahap Kavcıoğlu kimdir, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında?

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Bayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

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