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Sahibi çıkmayan 70 milyon lira, 70 gün sonra Hazine'ye devredilecek

DHA

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi, halen parasını almadı. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, ikramiye alınmadığı takdirde paranın Hazine'ye devredileceğini belirterek, "70 gün boyunca herkes ceplerini iyi kontrol etsin" dedi.

Son gün 31 Aralık...

Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etti. Aradan 295 gün geçmesine rağmen talihli, ikramiyesini almadı. Biletin zaman aşımına uğrayacağı tarihi belirten sayacı internet sitesine koyan Milli Piyango İdaresi'nce talihlinin her an parayı almaya gelme ihtimaline karşı 70 milyon TL ikramiye ödeme şubesinde hazır bekletiliyor.

 

TAHSİLAT İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. Talihlinin tahsilatı yapması için 70 gün kaldı. Talihlinin en geç 31 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Milli Piyango İdaresi'ne biletini ibraz etmesi gerekiyor.

 

KAYBI NE KADAR?

Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1,2 milyon lira faiz alabilecekti. Bilet sahibi parayı almadığı için geçen 295 gündeki faiz getiri kaybı, yaklaşık 11 milyon lira olarak hesaplandı.

BİLETE NE OLDU?

İkramiye sahibinin parayı henüz almaya gelmemesi de merak konusu oldu. Talihlinin ya bileti kaybettiği ya yaşamını yitirdiği ya da kontrol etmediği düşünülüyor.

 

1 KİŞİ ARAMIŞTI

Öte yandan 16 Temmuz günü saat 08.30'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nü arayan kişi, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi olduğunu, Avrupa'da yaşadığını, Türkiye'ye cenaze için geldiği sırada evinde dosyalar içinde bulduğu ve daha önce satın almış olduğu tam bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini gördüğünü söylemişti. Bunun üzerine yetkililer, bu kişiden biletin ibrazının gerektiğini, biletin arkasını ciro etmesini, isim, soy isim ve imzasını atarak varsa avukatı veya noter eşliğinde idareye başvurmasını istemişti. İlk fırsatta Ankara'ya geleceğini ifade eden kişi, herhangi bir başvuruda bulunmamıştı.

'HERKES CEPLERİNE İYİ BAKSIN'

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, talihlinin neden parasını şu ana kadar almadığını herkesin merak ettiğini söyledi. Talihliye ne olduğunu bilmediklerini, neden parayı almadığına anlam veremediklerini kaydeden Çobanoğlu, "Ancak 70 gün daha gelmezse bu para Hazine'ye aktarılacak. Milli Piyango'nun kuralıdır, satılan bilete ikramiye çıktığında 1 yıl içinde alınmazsa para Hazine'ye aktarılır. Biz gelmesini ümit ediyoruz. Parası kasada bekliyor" dedi.

Milli Piyango tarihinde şu ana kadar alınmayan büyük ikramiye olmadığını belirten Çobanoğlu, "Bu bilet satıldı. İstanbul'da bir bayi sattı. Muhtemelen bilet sahibi ya ikramiye yok, diye bileti attı ya da unuttu, kaybetti. Satılan bir bilet olduğu için başka bir açıklaması yok. Özel bir olay. 70 gün kaldı zaman aşımına. Yılbaşında bilet alan herkes ceplerini iyi kontrol etsin, koydukları yerleri iyi hatırlasın. Özellikle İstanbul'da bu bayiden bilet alanlar dikkat etsin. 70 gün boyunca herkes ceplerini iyi kontrol etsin" diye konuştu.

'BİZE YOL VE SU OLARAK DÖNER'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Çekilişi için bilet alan Murat Akbay, "Bileti çöpe atmış olabilir. Kontrol etmeden atmış olabilir. Ben de benzer şey yaptım. Başına bir kaza gelmiş olması da mümkün" dedi.

Bilet alan Ömer Can Kesik de "Çıkmamış, diye bileti atmış olabilir. Her şey mümkün" diye konuştu.

Seyyar bilet bayi Behiye Ayruk ise "Çeşitli senaryolar atıldı ortaya. Ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer almazsa bu para Hazine'ye kalır, bize yol ve su olarak döner" dedi.

Antalya'da 2018 yılında yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek bileti satan seyyar bayi Orhan Kostakoğlu ise "Halen sahibi parayı almadı. Almazsa Hazine'ye kalacak. Kaybetmiş olabilir. Bileti halen bulamadığını düşünüyorum" diye konuştu.

 

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