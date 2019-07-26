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HaberlerGündemSON DAKİKA şok iddia! 70 milyon TL'lik Milli Piyango bileti çalındı mı?

70 milyon TL'lik Milli Piyango bileti çalındı iddiası

HABERTURK.COM

2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği Milli Piyango biletinin çalındığı iddia edildi. Bir vatandaş biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık ikramiyenin ödenip ödenmediğini Milli Piyango İdaresi'ne sordu. Kurumun yanıtı, 'ödenmedi' oldu.

milli piyango

Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon TL'lik ikramiyesini kazanan talihlinin ortaya çıktığı duyurulmuştu. 

197 gün sonra gelen telefonla kurum hazırlıklara başladı. Büyük ikramiye için bankaya talimat bile verilmişti.

İddiaya göre, büyük ikramiyenin sahibi Avrupa'da yaşayan bir gurbetçiydi ve bir yakının cenazesi için geldiği Türkiye'de evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını anladı. Milli Piyango İdaresi'ni arayan gurbetçi ilk uçakla Ankara'ya gelerek ikramiyesini almak istediğini Milli Piyango İdaresi yetkililerine iletti. 

"BİLETİM ÇALINDI"

Ancak talihlinin kimliği merak edilirken ödülü bir türlü teslim edilemeyen biletle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran bir kişi büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin kendisinden çalındığı iddia ederek şikayetçi oldu. 

Kadıköy'de satın aldığı bileti çantasında sakladığını ifade eden kişi taziye ziyareti sırasında hırsızlığın gerçekleştiğini ileri sürdü. Biletinin tanıdık biri ya da birileri tarafından çalındığını iddia eden vatandaş, ifadesinde "Biletin arka tarafında adım soyadım ve imzam yer alıyor. Bu nedenle benden başka bir kişiye ödeme yapılması söz konusu değildir" dedi. 

SAVCILIK MİLLİ PİYANGO'YA SORDU

Şikayet üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Milli Piyango İdaresi'ne büyük ikramiyenin ödenip ödenmediğini sordu. Yetkililerin yanıtı ise 'ödenmedi' oldu. 

TALİHLİ ÇIKMAZSA HAZİNE'YE DEVREDİLİYOR

2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, ‘7615536’ numaralı tam bilete isabet etmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zaman aşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, idare hesaplarına gelir kaydedilerek hazineye devredilir” denilmişti.

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