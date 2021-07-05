Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kimler? Sahil Güvenlik konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Dwayne Johnson'ın aldığı Sahil Güvenlik filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario

SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun için her şeyden önce gelmektedir. Emerald körfezinde bir yerel kahramana dönüşmüştür. Onunla birlikte çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ve ekip görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedir. Ancak günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha katılır. Bu küstah yeni cankurtaran Mitch'in sinirlerini bir hayli zorlayacaktır. Ancak koyu tehdit eden bir suç planı su yüzüne çıkınca ikili aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp birlikte mücadele etmek zorunda kalır.