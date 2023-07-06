Sahildeki renkli uyarı bayrakları hayati öneme sahip

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KONYAALTI SAHİLİNDE CANKURTARANLAR PÜR DİKKAT

Milyonlarca yerli ve yabancı turistin tercihi Antalya'nın sahil ile plajlarında da uyarı ve güvenlik bayrağı uygulaması titizlikle yapılıyor. Bunlardan biri olan Konyaaltı sahilindeki sarı kırmızı bayrakların asılı olduğu 7 kilometrelik sahil şeridinde 200 metre aralıklarla yer alan cankurtaran kulelerinde 50 personel görev alıyor. Görevliler, boğulma riskine karşı gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor.