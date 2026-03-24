Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, sahilin Aksu sınır kısmındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra nehrin diğer tarafına da geçeceklerini söyledi. Nehrin kuzeyindeki 10 civarındaki baraka yapı ve Kadriye tarafındaki 'sahilkondu'nun da yıkılıp, kaldırılacağını açıklayan Yıldırım, o bölgede balıkçılar için bir barınak planladıklarını kaydetti. Amatör veya profesyonel balıkçılar için fırtınalı, kötü havalarda korunabilecekleri bir barınağa ihtiyaç olduğunu anlatan Yıldırım, kumsal tamamen temizlendikten sonra halk plajı ve barınakla birlikte Kumköy'ün Antalya'nın en güzel, en temiz ve en güvenli plajı olacağını dile getirdi.