Şahin Tepesi 6. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. Şahin Tepesi'nde Verda ile Efe arasındaki büyük aşk ilk kıvılcımlarını oluşturdu. Yaşadıklarından bunalan Deniz'e, Cem'le geçirdiği güzel gün çok iyi gelir ama Deniz bu baskıya daha fazla dayanamayacağını anlamış ve herkesten habersiz yurtdışına gitmeye karar verdi. Bu karardan haberdar olan Mete'nin yapacağı yeni hamle köşkün ortasına bomba gibi düştü. İşte Şahin Tepesi 5. son bölüm özeti ve 6. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

ŞAHİN TEPESİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şahin Tepesi'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.

ŞAHİN TEPESİ 5. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Büyük aşkın ayak sesleri

Mithat Şahin'in öldüğü gecenin sürpriz tanığı Balıkçı Arif, trafik kazası süsü verilmiş bir cinayete kurban gider. Son sözleri Demir'in aklına şüphe tohumları ekecektir. Mete, kardeşinin de desteğiyle Akdoralara karşı planlarını yavaş yavaş uygulamaya başlar. Cem'in başı Ayça yüzünden derttedir. Ortadan kaybolan kardeşini arayan Mehmet, köşke geldiğinde karşılaştığı Verda için büyük bir tehlike oluşturur. Verda'yı Mehmet'in elinden kurtaran Efe yaralanır. Efe için endişelenen Verda'nın telaşı ve yardımı ikili arasında duygusal anların yaşanmasına neden olur. Bu anlar büyük aşkın habercisidir. Melek'in üretime geçmesi için hazırlanan sipariş formunu Demir'in onayladığını öğrenen Tuna büyük olay çıkarır. Tuna'nın öfkesi Demir'in boşanma kararı almasına neden olacak kadar büyüktür. Yaşadıklarından bunalan Deniz'e, Cem'le geçirdiği güzel gün çok iyi gelir ama Deniz bu baskıya daha fazla dayanamayacağını anlamış ve herkesten habersiz yurtdışına gitmeye karar vermiştir. Bu karardan haberdar olan Mete'nin yapacağı yeni hamle köşkün ortasına bomba gibi düşecektir.

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