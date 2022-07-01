Şahinbey Belediyesi 189 Hakkarili öğrenciyi Çanakkale’de ecdatla buluşturdu 0:00 / 0:00

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Hakkari’nin merkezinden ve ilçelerinden gelen 189 öğrenciyi Gaziantep’te ağırlayan Şahinbey Belediyesi öğrencilere öncelikle Şahinbey İlçesi’ni gezdirerek hizmetler tanıtıldı. 189 öğrenci büyük bir hayranlıkla Şahinbey’in projelerini gezdikten sonra uçakla Çanakkale’ye uçtular. Hakkarili öğrenciler ilk kez uçağa, vapura binmenin ve şehitler diyarına gitmenin mutluluğunu yaşadılar.

HAKKARİLİ GENÇLERE ŞAHİNBEY’İ VE ÇANAKKALE’Yİ TANITTIK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hakkarili gençleri Çanakkale’de ecdatla bir araya getirdiklerini belirterek “Ülkemizin güzel şehri Hakkari’den 189 öğrencimizi şehrimizde ağırladık. Onlara Şahinbey’i tanıtıp yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdik. Hepsinin birbirinden değerli fikirlerine kulak verdik. Gaziantep’teki geziden sonra onları Çanakkale’de ecdatla buluşturduk. Şehitler diyarındaki şehitlikleri ziyaret edip verilen destansı mücadeleyi yerinde gördüler. Çanakkale ziyaretinden sonra hayata bakış açıları çok farklılaştı. İlk kez kendi illerinden dışarı çıkan öğrencilerimiz ilk kez uçağa, vapura binip Çanakkale’ye gittiler. Gençlerimizin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Hakkârili gençlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLE BİRARAYA GELDİLER

Hakkari’den gelen 189 öğrenci Çanakkale yolculuğu öncesinde Şahinbey Belediyesi’nin Mesleki Eğitim okullarında eğitim gören öğrencilere vereceği 500 TL’lik desteğin programına katıldılar. Öğrenciler program sonrasında Şahinbey Belediyesi’nin projesi için Gaziantep’e protokol imzalamaya gelen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldiler. Bakan Mahmut Özer Hakkari’den gelen öğrencileri Çanakkale’ye ziyareti düzenleyen Şahinbey Belediyesine teşekkür etti.

ÇOK GÜZEL YERLER GÖRDÜK

Şahinbey Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde gören Hakkarili öğrenciler farklı alanlar ve şehir görmekten mutluluk duyduklarını belirterek “Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu Şehreküstü Konaklarını, Milli Mücadele Müzesini, Yeşilvadi ve Şahinbey Parklarını gezdik. Hepsi de birbirinden muhteşem yerler. Bizlere bu imkanı sunan Milli Eğitim Bakanlığına ve Şahinbey Belediyesine çok teşekkür ederiz” diye konuştular.

ÇANAKKALE ZİYARETİ

Çanakkale’de şehitliği ziyaret eden öğrenciler ecdatla bir araya geldikleri için oldukça heyecanlı olduklarını belirterek “Hakkari’den Gaziantep’e gelerek Şahinbey Belediyesi’nin ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’ projesi ile ecdadımızın Çanakkale’deki destansı mücadelesini yerinde görüp, yeni bilgiler öğrendik. Şahinbey Belediyesi’nin destekleri olmasaydı bizlerin buraları görme şansı yoktu. Bizlere bu imkânı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştular.