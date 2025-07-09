Şahinbey'de çocuklara "robotik kodlama" kursu

Şahinbey'de çocuklara yönelik "robotik kodlama" kursu
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimi veriliyor
Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, teknoloji üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Karataş Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik küçük robotlarla robotik kodlamanın temel eğitimlerini içeren kurs düzenliyor.
Çocukların bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için düzenlenen kursta, 6 yaşını tamamlamış çocuklarla bilgisayarsız olarak robotik kodlama temelleri atılıyor.
Karataş Kültür Merkezi eğitmeni Canan Kültür, kursun teknolojinin başlangıç noktası olduğunu, çocukların bu konulara ilgi duyduğunu söyledi.