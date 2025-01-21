Şahinbey'de evlilik desteği 35 bin lira oldu

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, daha önce öğrencilere bir dönem için toplamda 15 bin lira, yeni evlenecek çiftlere 20 bin lira ve üçüncü çocuğu olan ailelere ise 1 yıl boyunca verilen bez desteğini bu yıl artırdı.

Evlilik desteğini 20 bin liradan 35 bin liraya çıkaran Şahinbey Belediyesi, üniversite öğrencileri için ve çocuklu aileler için de destek çalışmaları yaptı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda günümüzün ihtiyaçlarını dikkatle takip ederek, dinamik ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla her bir vatandaşımıza hizmet sunmaya özen gösterdik" dedi.

Üniversite öğrencilerine bu eğitim-öğretim döneminde 15 bin ila 30 bin lira arasında eğitim desteği vereceklerini taahhüt ettiklerini belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"İlk dönemde 7 bin lira ile 14 bin lira arasında ödemelerimizi gerçekleştirdik. İkinci dönem için desteğimizi artırarak, eğitim desteğini 8 bin liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Dereceye giren öğrenciler için ise desteğimizi 16 bin liradan 20 bin liraya yükseltiyoruz. Yeni evlenecek çiftlere verdiğimiz 20 bin liralık desteği artırarak 35 bin liraya çıkarıyoruz. Ailelerimize yönelik bebek bezi desteğimizi, daha önce üçüncü çocuk ve sonrası için uyguluyorduk. Şimdi bu kapsamı genişleterek ikinci çocuk ve sonrasını da kapsayacak şekilde revize ettik."