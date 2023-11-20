Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Sahip oldukları benzersiz özelliklerle herkesi şaşırtıyorlar

        Sahip oldukları benzersiz özelliklerle herkesi şaşırtıyorlar

        Doğa her zaman şaşırtıcı bir yer olmuştur. Bazı zamanlar karşımıza o kadar ilginç özelliklere sahip canlılar çıkıyor ki bu benzersizliğe hayran olmakla beraber doğanın sınırlarını yeniden sorgulayabiliyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "İkinci parmağım ayağımın geri kalanından çok daha uzun."

        2

        "Çift kuyruklu bir kertenkele."

        3

        "Sol elimde doğuştan şekil bozukluğu var."

        4

        "Avustralya'da kış aylarında sakız ağacı yapraklarındaki renkler tamamen farklı."

        5

        "24 ayak parmağı olan polidaktil kedim Tofu'yu tanıtmak istiyorum!"

        6

        "Çocuğumun ayak parmakları o kadar uzun ki onları parmağıma dolayabilir."

        7

        "Garip ayaklarım (perdeli ayak parmakları, düztabanlık, diğer deformiteler)."

        8

        "Gözüme tırnak battı. Gözbebeğimi gerdiler ve diktiler."

        9

        "Kürkü Street Fighter'daki bu adama benziyor!"

        10

        "Ayak baş parmağı gibi görünen çarpık baş parmaklarla doğdum."

        11

        "Çocukken yüzük parmağımı kırdım ve şimdi hava soğuduğunda tepki vermeyen tek parmak o."

        12

        "Siyah beyaz bir sincap."

        13

        "Kız arkadaşımın kedisinin iki farklı renkli gözleri var ve fotoğraf çekildiğinde farklı renkleri yansıtıyorlar."

        14

        "Bunu yayınlayacağımı hiç düşünmemiştim."

        15

        "Bahçemdeki mutasyona uğramış papatyalar."

        16

        "İşte gerçekten uzun parmakları olan bir el."

        17

        "Elimde çok fazla çizgi var."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        CEO belli oldu, Altman geri dönmeyecek
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım