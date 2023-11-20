Sahip oldukları benzersiz özelliklerle herkesi şaşırtıyorlar
Doğa her zaman şaşırtıcı bir yer olmuştur. Bazı zamanlar karşımıza o kadar ilginç özelliklere sahip canlılar çıkıyor ki bu benzersizliğe hayran olmakla beraber doğanın sınırlarını yeniden sorgulayabiliyoruz.
"İkinci parmağım ayağımın geri kalanından çok daha uzun."
"Çift kuyruklu bir kertenkele."
"Sol elimde doğuştan şekil bozukluğu var."
"Avustralya'da kış aylarında sakız ağacı yapraklarındaki renkler tamamen farklı."
"24 ayak parmağı olan polidaktil kedim Tofu'yu tanıtmak istiyorum!"
"Çocuğumun ayak parmakları o kadar uzun ki onları parmağıma dolayabilir."
"Garip ayaklarım (perdeli ayak parmakları, düztabanlık, diğer deformiteler)."
"Gözüme tırnak battı. Gözbebeğimi gerdiler ve diktiler."
"Kürkü Street Fighter'daki bu adama benziyor!"
"Ayak baş parmağı gibi görünen çarpık baş parmaklarla doğdum."
"Çocukken yüzük parmağımı kırdım ve şimdi hava soğuduğunda tepki vermeyen tek parmak o."
"Siyah beyaz bir sincap."
"Kız arkadaşımın kedisinin iki farklı renkli gözleri var ve fotoğraf çekildiğinde farklı renkleri yansıtıyorlar."
"Bunu yayınlayacağımı hiç düşünmemiştim."
"Bahçemdeki mutasyona uğramış papatyalar."